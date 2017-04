Betrunken über die Autobahn - 47-Jähriger baut bei Erlangen Unfall und fährt weiter

Am Samstagnachmittag ging bei der Verkehrspolizei Erlangen die Meldung über einen "verrückten" Verkehrsteilnehmer ein.



Der Fahrer eines Mercedes Vito sei mit geöffneter Heckklappe über die Autobahn unterwegs, dränge andere Verkehrsteilnehmer beiseite und überhole über den Seitenstreifen mit hoher Geschwindigkeit.



Auf Höhe der Anschlussstelle Erlangen-West verursachte der Mann laut Polizei dann einen Unfall. Allerdings konnte auch dieser den Fahrer nicht aufhalten: Er setzte seine Fahrt in Richtung Würzburg ohne Anzuhalten fort. Zudem verlor er bei seinen Fahrmanövern teilweise die im Fahrzeug befindliche Ladung und verteilte diese über die Autobahn.



Erst eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Erlangen konnte das Auto schließlich anhalten und kontrollieren.



Während der Kontrolle stellte sich schnell die Ursache für die riskante Fahrweise und die anderen Nachlässigkeiten heraus. Der 47jährige Fahrer erreichte am Alcomaten einen Wert von 1,4 Promille.



Anschließend wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Weitere Folge ist eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und ein mehrmonatiger Führerscheinentzug.