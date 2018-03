Bergkirchweih 2017: Zehn ultimative Tipps für den Berg in Erlangen

Zehn Dinge, die Sie unbedingt tun oder lassen sollten:

1. Einen Sitzplatz bekommen:

2. Mehr Geld mitnehmen:

3. Rechtzeitig und schlau anreisen:

4. Die Ohrstöpsel draußen lassen:

5. Keine Diskussion wegen des Annafestes anfangen:

6. Die Vorlesung sausen lassen:

7. Mit Fremden ins Gespräch kommen:

8. Drei im Weggla als Grundlage:

9. Keinen Drehwurm bekommen:

10. In Tracht auf die Tanzfläche:

Jedes Jahr zieht die Erlanger Bergkirchweih über eine Millionen Besucher, Schaulustige, Biergenießer und Kerwaliebhaber an. Neben der Kellervielfalt, besitzt das Volksfest auf den Bierkellern seine Eigen- und Besonderheiten. Wir haben die ultimativen Tipps für den Berg 2017 zusammengefasst.Die Mehrheit treibt es spontan oder ohne Reservierung auf den Burgberg in Erlangen. Mit ein bisschen Glück lässt sich einer der freien Tische ergattern. Und das ist dann ein richtig tolles Gefühl!Der Maß-Preis wurde um 50 Cent angehoben. Mittlerweile kostet der Liter Bier auf der Kerwa neun Euro. Mit Trinkgeld kommt man auf einen runden Betrag. Die wichtigsten Infos zur Bergkirchweih inklusive Bierpreis Ob ab dem Bahnhof in den laufenden Massen oder mit dem "30-er" zum Berg - am besten ohne Auto. Für alle Fahrer bietet sich der Großparkplatz an der Münchener Straße an. Hier geht´s zum Sonderfahrplan zum Berg Das Frühwarnsystem wurde verbessert: Neun Meldeanlagen beschallen ab diesem Jahr das Berg-Gelände im Notfall. Also: Spitzt die Ohren!Bergkirchweih oder Annafest - das ist hier die Frage! Die Volksfeste konkurrieren nicht nur in Sachen Image und Beliebtheit, sondern sorgen bei Bierliebhabern und Haxn'-Schlemmern für reichlich Diskussionsstoff.Studenten aufgepasst: Die Uni Erlangen schließt am Pfingstdienstag anlässlich der Kirchweih. Ältere Semester hatten es da besser - früher gab es eine Woche "Berg-frei". Die Vorlesung am Morgen nach dem Kerwa-Besuch werden dennoch Einige ausfallen lassen.Menschen von Nah und Fern tummeln sich auf der beliebten Kerwa. Oftmals dient der gemeinsame Nenner "Bier" als Basis, um ins Gespräch zu kommen.Entweder der Snack zwischendurch oder als Grundlage für den Feiermarathon - die fränkischen Bratwürste dürfen nicht fehlen. Erfahrene Berg-Besucher halten es für unmöglich dem Geruch des Genusses zu entkommen.Die Top-Attraktion für Kinder: das Riesenrad. Manch ein Betrunkener wagt sich auch auf das Fahrgeschäft - und landet anschließend auf der Toilette. Beliebteste Ausrede: Das letzte Bier war schlecht.Ab 23 Uhr geht es in Erlangens Clubs weiter: Verschiedenste DJs heizen die Tanzflächen ein und treiben das Kerwa-Vergnügen auf die Spitze.