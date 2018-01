Bergkirchweih 2017: Polizei gefordert - die Bilanz vom Freitag

Eine ganze Reihe von Verstößen und Straftaten hat die Polizei am Freitag, dem neunten Tag der Erlanger Bergkirchweih, feststellen müssen. Es kam zu mehreren Körperverletzungen - fast immer war zu viel Alkohol im Spiel.



Da der Berg und auch die Innenstadt nach Ende des Berg-Abends sehr gut besucht waren, zeigten sich die Beamten trotz allem einigermaßen zufrieden: Die Stimmung sei ausgelassen und überwiegend friedlich gewesen, teilt die Polizei mit.



Schlägerei zwischen Flaschensammlern

Am frühen Freitagabend stritten sich am Haupteingang des Berges zwei Flaschensammler um das "Revier". Diese Auseinandersetzung mündete in einer Körperverletzung, wobei einer der Kontrahenten zur weiteren Abklärung ins Klinikum eingeliefert werden musste.



Platzverbort wegen sexueller Übergriffe

Kurze Zeit später nahm eine Streife der Erlanger Polizei einen jungen Mann auf dem Berggelände in Gewahrsam, da gegen ihn ein Betretungsverbot wegen sexueller Übergriffe bestand. Nach eindringlicher Belehrung wurde der junge Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt wieder aus dem polizeilichem Gewahrsam entlassen. Wegen des Verstoßes gegen das Betretungsverbot wird durch die Stadt Erlangen ein Zwangsgeld in Höhe von 1500 Euro erhoben.



Schlägerei wegen Fußball

Gegen 21 Uhr gerieten auf den Kellern mehrere Jugendliche aus Erlangen aneinander. Grund für die Auseinandersetzung ist wohl die Zugehörigkeit der beiden Gruppen zu örtlichen Erlanger Fußballvereinen, die offenbar rivalisieren. Im entstehenden Gedränge bekam ein 17-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter einen Schlag ins Gesicht und musste in der Chirurgischen Universitätsklinik versorgt werden. Ein weiterer Beteiligter beleidigte im Zuge seiner Personalienfeststellung die eingesetzten Polizeibeamten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.



Auf fahrende Autos geworfen

Bereits gegen 20 Uhr wurde ein 20-jähriger Erlanger im Bereich der Wöhrstraße vorläufig festgenommen, nachdem er kurze Zeit zuvor in der Westlichen Stadtmauerstraße von Zeugen beobachtet wurde, wie er von einer Brücke auf ein Fahrzeug warf. Glücklicherweise traf das "Wurfgeschoss" das fahrende Auto nicht. Anschließend flüchtete der Mann und konnte dank der Hilfe von mehreren Zeugen im Bereich der Nördlichen Stadtmauerstraße festgenommen werden.



Hierbei zeigte sich, dass der junge Mann bereits am frühen Abend mit rund 1,4 Promille erheblich alkoholisiert war. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen und seiner Familie übergeben. Der bislang unbekannte Autofahrer wird gebeten sich mit der Polizei in Erlangen unter der Telefonnummer 09131/760-114 in Verbindung zu setzen.



Fahne gestohlen

Kurz vor Mitternacht wurde ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Forchheim kontrolliert, da er eine Fahne im Wert von rund 50 € mitführte, die er kurz zuvor in der Essenbacher Straße gestohlen hatte.



Körperverletzungen nach Ende der Bergkirchweih

Im Zuge der "Nachfeiern" in der Innenstadt ereigneten sich im Bereich des Martin-Luther-Platzes und der Fußgängerzone mehrere Körperverletzungen nach verbalen Auseinandersetzungen, die allerdings allesamt nur geringe Verletzungen nach sich zogen.



Kurz vor Mitternacht geriet ein 25-jähriger Bergbesucher aus dem Landkreis München mit einer Gruppe aus dem Bereich Hof aus bislang unbekannter Ursache in Streit. In dessen Verlauf schlug der 25-Jährige einer 19-Jährigen mit dem mitgeführten Maßkrug ins Gesicht, als diese den Streit schlichten wollte. Der 25-Jährige wurde mit 2,4 Promille in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert; die 19-Jährige erlitt lediglich leichtere Verletzungen im Gesicht.



Kurz vor 3 Uhr kam es vor einer Gaststätte im Stadtnorden zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen englischen Touristen und den dortigem Sicherheitspersonal. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung versuchte der erheblich alkoholisierte Mann auf seine Gegner einzuschlagen. Diese konnten dem Schlag ausweichen und den Mann zu Boden bringen.



Nachdem der 37-Jährige den hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben werden sollte, zeigte er sich weiterhin aggressiv und schlug einem 22-jährigen Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde durch die Attacke leicht verletzt; der Täter wurde zur weiteren Abklärung in Gewahrsam genommen. Nach Zahlung einer nicht unerheblichen Geldstrafe wurde der Mann am Vormittag aus dem polizeilichem Gewahrsam entlassen.



Betrunken Auto gefahren

Darüber hinaus kontrollierten die eingesetzten Beamten noch zwei Pkw-Fahrer, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 28-jähriger aus dem Landkreis Neumarkt versuchte gegen 4 Uhr mit seinem Fahrzeug am Martin-Luther-Platz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann mit rund 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Nach einer Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines konnte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.



Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde in der Ebradstraße kurz vor Mitternacht mit rund 0,6 Promille kontrolliert. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot und eine Geldbuße.