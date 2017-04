Bahnstrecke zwischen Erlangen und Fürth gesperrt

Gegen 21.45 Uhr teilte die Deutsche Bahn mit, dass die Zugstrecke zwischen Erlangen und Fürth aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis gesperrt werden musste. Die Regionalzüge in und aus Richtung Bamberg beginnen und enden in Erlangen. Reisende nutzen zwischen Nürnberg Hbf und Fürth (Bay) Hbf die S-Bahnen der Linie S1.



Die S-Bahnen aus Richtung Bamberg verkehren bis Erlangen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Hartmannshof verkehren bis Fürth (Bay) Hbf und enden vorzeitig. Die Bahn gibt die ungefähre Störungsdauer mit etwa zwei Stunden an.