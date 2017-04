Bagger kippt bei Bauarbeiten auf dem Unigelände Erlangen um

Zu einem spektakulären Unfall mit glimpflichen Ausgang kam es am Montagmittag in Erlangen. Der Fahrer eines Baggers wurde nur leicht verletzt, als sein tonnenschweres Gefährt umkippte.Wie die Polizei mitteilt, lieferte ein Lastkraftwagen gegen 11.30 Uhr Rohre zu einer Baustelle auf dem Unigelände in der Haberstraße in Erlangen. Zum Abladen der Rohre wurde ein Bagger eingesetzt.Hierzu nahm der Bagger die Rohre auf den vorderen Arbeitsaufbau. Beim Anheben der Ladung kippte der Bagger aus noch nicht geklärter Ursache auf den Sattelauflieger und kam auf der Seite zu liegen.Der 62-jährige Baggerfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt.Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der umgefallene Bagger musste mit einem Kran wieder aufgerichtet werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 13.45 Uhr.