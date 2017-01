Autos stoßen bei Möhrendorf zusammen - 11-Jährige leicht verletzt

Am Samstag ist es bei der Autobahnauffahrt der A73 bei Möhrendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde, teilt die Polizei mit.



Mann fährt auf die Gegenfahrbahn

Gegen 13.55 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Fürth auf der Staatsstraße in Richtung Möhrendorf. Beim Linksabbiegen auf die Autobahn A73 in Richtung Nürnberg sei der Mann fast bis in die Hälfte der Gegenfahrbahn gefahren. Dadurch sei es zu dem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 24-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Forchheim gekommen. Der junge Mann war auf der Kreisstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs.



11-jährige Beifahrerin kommt ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurde die 11-jährige Beifahrerin des 24-Jährigen leicht verletzt. Das Mädchen wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden.



Um die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Möhrendorf.