Auto überschlägt sich bei Großenseebach und landet im Graben - Fahrer verletzt

Am Dienstagabend geriet ein Auto auf der Staatsstraße zwischen Großenseebach und Reinersdorf auf das Bankett und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dies berichtet die Polizei.



Im angrenzenden Acker überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 27-jährige Fahrer zog sich dabei Rücken- und Nackenschmerzen zu. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in die Universitätsklinik nach Erlangen verbracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden.