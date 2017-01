Auto aus Tiefgarage in Erlangen gestohlen - Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte haben im Laufe der vergangenen Tage (07. bis 09.01.2017) einen Audi Q5 in der Goerdelerstraße in Erlangen entwendet. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.



Der Diebstahl des grauen Audis mit dem amtlichen Kennzeichen ER-Q231 ereignete sich zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag, 09:10 Uhr. Das Fahrzeug hat noch einen geschätzten Zeitwert von über 25.000 Euro und war in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses geparkt.



Wer Angaben zum Verbleib des Q5 machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer 0911 2112-3333, in Verbindung zu setzen.