"Agenda" wittert Gefahren an der neuen Bushaltestelle

von BERNHARD PANZER

Die Agenda-Leute werden sich in Geduld üben müssen. Warten auf die Stadtumlandbahn heißt die Devise bei einem Projekt, das sie als fehlerhaft bezeichneten und eine Änderung der Planung verlangten.



Gemeint ist die Bushaltestelle, die an der Flughafenstraße kurz hinter der künftigen Einfahrt zur Puma-Erweiterung entsteht. Diese sollte, wie Ursula Walther vom Arbeitskreis Mobilität in der Sitzung des Agenda-Beirates am Dienstagabend vortrug, so gestaltet werden, dass die Wartegäste keinesfalls den Radweg kreuzen müssten.



Radweg dazwischen

Bisher sehe die Planung des neuen Haltepunktes vor, dass zwischen dem Bushaltesstreifen und einem möglichen Wartehäuschen eben der genannte Fuß- und Radweg verläuft. Walther bezeichnete das aber als einen gefährlichen, grundsätzlichen Fehler der Verkehrsplanung. Ebenso abzulehnen wäre es, wenn gar kein Wartehäuschen gebaut würde.



Warum mache man es nicht wie in der gleichen Straße ein paar hundert Meter weiter stadteinwärts? Dort, am Puma Way, habe man Busstelle samt Häuschen vorbildlich so gelöst, dass die Fußgänger nicht den Radweg kreuzen müssen, sagte sie in der Sitzung.



Auf diese Frage hatte Bürgermeister German Hacker (SPD) eine einfache, aber wirksame Antwort. "Wir haben schlicht die Fläche nicht", stellte er fest. Wenn man die Gestaltung machen würde wie weiter drunten am Puma Way, dann müsste man Grund für den Radweg dazu erwerben. Das bedeute aber, dass man den Radweg auf einer Länge von mindestens 200 Metern verlegen und eine Reihe von Bäumen opfern oder zumindest verpflanzen müsste.



Davon wolle man aber absehen, zumal in einigen Jahren dort ohnehin Grunderwerb in größerem Umfang erforderlich sei. Wenn nämlich die Stadtumlandbahn kommt. Die soll ja in dem dortigen Bereich eine Haltestelle erhalten.



Hacker: Ideal ist anders

Aus diesem Grund müsse die Bushaltestelle jetzt so gebaut werden, wie es die Agenda nicht wünsche. Also Busbucht, dann Radweg und dahinter das Wartehäuschen. Hacker räumte ein, dass solche Situationen in der Tat nicht optimal seien ("Ideal ist anders") , aber immer wieder mal so vorkämen und zu vertreten seien. Hacker erwartet, dass sich die Konflikte in engen Grenzen halten, da die Haltestelle vor allem von Berufspendlern frequentiert sein werde.



Ursula Walther musste dies so schlucken. "Es ist halt unbefriedigend, wenn man das bei Neubauten so macht", sagte sie. "Das tut mir in der Seele weh." Außerdem sei zu erwarten, dass der Radverkehr gerade entlang der Flughafenstraße in Zukunft eher noch zunehmen werde.