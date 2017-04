A3: Kleintransporter fährt auf Lkw auf - Fahrer wird schwer verletzt

Gestern Abend ereignete sich auf der A 3, zwischen Höchstadt-Ost und Pommersfelden, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kurierfahrer schwer verletzt wurde, als er einen Lkw rammte. Dies berichtet die Polizei.Der Unfall ereignete sich um 21.40 Uhr, 500 Meter vor der Anschlussstelle Pommersfelden. Ein 44-jähriger Kraftfahrer war mit seinem Kleintransporter auf dem Weg in Richtung Frankfurt. Aus derzeit unbekannten Gründen registrierte er nicht, dass er sich einem großen Lkw näherte. Plötzlich war der Abstand zu gering, um reagieren zu können und so fuhr er frontal auf den Lkw auf. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen, wo seine Schleuderfahrt im Grünstreifen neben Autobahn endete.Der 44-Jährige wurde mit schweren aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Uni-Klinik Erlangen eingeliefert. Der 36-jährige Lkw-Fahrer, den der Unfall völlig unvorbereitet getroffen hatte, erlitt leichte Verletzungen. Die Bergung und Reinigung der Unfallstelle wurde von den Feuerwehren Höchstadt und Adelsdorf unterstützt. Die rechte Spur in Richtung Frankfurt musste für 2 Stunden gesperrt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 25.000 Euro.Die Erlanger Verkehrspolizei führte anlässlich des Unfalls und der Hauptunfallursache "Abstand", am Donnerstagvormittag auf der A 3, Richtung Frankfurt eine Abstandsmessung durch, bei der mobile Anhaltekräfte die Betroffenen sofort anhalten und mit ihren Verstößen konfrontieren.