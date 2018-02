49 neue Häuser "Am Gänsweiher" in Uehlfeld

Es ging um grundlegende Einstellungen beim Häuserbau im Gemeinderat Uehlfeld am Freitagabend. Für das Baugebiet "Am Gänsweiher" lag den Räten die frühzeitige Bürgerbeteiligung vor.



Auch einige Behörden und Institutionen hatten Anmerkungen vorgelegt. Die Regierung von Mittelfranken habe eine "übliche Stellungnahme abgegeben", wie Volker Oley feststellte. Er wurde mit seinem Ingenieurbüro von der Gemeinde beauftragt, das neue Baugebiet zu planen.



Kein Platz mehr im Ort

Die Regierung von Mittelfranken habe demnach angemerkt, dass man abwägen solle, ob die Gemeinde tatsächlich das neue Gebiet brauche. "Es ist Siedlungsdruck vorhanden", wirkt dem Oley entgegen. Es sei demnach kein Platz mehr innerhalb des Ortes. "Es gibt nichts, was frei zur Verfügung steht", fügte er an. Deshalb sei das Baugebiet zwingend notwendig.



Insgesamt 49 neue Häuser sollen "Am Gänsweiher" entstehen. Eine Zersiedelung, wie es das Landesentwicklungsprogramm befürchtet, ist trotzdem nicht gegeben. Im Gegenteil: durch das neue Gebiet schaffe man laut Oley eine geschlossen Struktur. "Dadurch hat man ein sauberes Ortsbild geschaffen", erklärte er den Räten am Freitagabend.



Einfamilienhäuser sind Ziel

Anders sieht das der Bund Naturschutz, der ebenfalls Kommentare zum neuen Baugebiet abgegeben hat. Kritik äußert der BN unter anderem auch an den vielen frei stehenden Häusern. Man solle einen "schonenden Umgang mit Ressourcen" wahren. Doch laut Oley war es eben Ziel der Gemeinde, allein stehende Einfamilienhäuser zu bauen. Des Weiteren seien die Grundstücke nicht allzu groß.



Außerdem stellt der BN eine Empfehlung über die Regenrückhaltebecken aus. Diese solle man vergrößern. Zudem sei nichts über Pflanzengebote festgesetzt, was der Bund Naturschutz ebenfalls ankreidet.



Doch Bürgermeister Werner Stöcker(CSU) hält es für verwerflich, einen Bürger, der sich über mehrere Jahrzehnte verschuldet, in seiner Freiheit einzuschränken: "Die Freiheit des Bauherrn hat hohe Priorität". So möchte er möglichst wenige Festsetzungen.



Doch der BN bot der Gemeinde Uehlfeld eine Zwischenlösung an, die Stöcker durchaus begrüßt. Eine Gesprächsstunde für Bürger im Rathaus solle über Artenschutz und damit einhergehende bauliche Maßnahmen schon vor dem Hausbau aufklären. Die neuen Uehlfelder könnten mit diesen Informationen ihr Haus entsprechend bauen - oder nicht. Doch Bürgermeister Stöcker ist sich sicher: "Mit Beratung kommt man weiter, als mit Maßnahmen".



Von Gemeinderat Fritz Gaubitz kam dennoch der Antrag, bei einem Zaun-, oder Mauer-Bau in gewissen Abständen Löcher einzusetzen, um Igeln oder Fröschen das Überqueren zu erleichtern.

Auch die Parkplätze waren Thema im Gemeinderat. Der Straßenraum zwischen den Grundstücken ist lediglich Mindestmaß, weshalb man dort nicht parken kann. Vielmehr sollen die Anwohner auf Parkplätze ausweichen, die von der Gemeinde vorab gebaut werden.



Der BN fordert die Gemeinde Uehlfeld dazu auf, möglichst viel Fläche zu sparen. Doch die Parkplätze seien wegen der geringen Breite der Straßen notwendig. Zudem sollen die Stellplätze aus Pflastersteinen errichtet werden. Somit sind sie pflanzen- und vor allem wasserdurchlässig.



Ab dem 22. Februar werden die Pläne zum neuen Baugebiet "Am Gänsweiher" erneut für einen Monat ausliegen.