430 Päckchen für Familien in Not

Bereits zum 13. Mal in Folge schickt Schaeffler Weihnachtspakete mit den Johanniter-Weihnachtstruckern an Bedürftige. Organisiert wird die ehrenamtliche Aktion alljährlich vom Betriebsrat und der Jugend- und Auszubildendenvertretung von Schaeffler. Neben südosteuropäischen Zielen, welche bereits in den Vorjahren angefahren wurden, ist 2017 nun erstmalig auch die Ukraine dabei.



430 Päckchen wurden von Schaeffler-Mitarbeitern liebevoll zusammengestellt, gepackt und geschnürt, um sie notleidenden Familien in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien sowie in der Ukraine zukommen zu lassen. In ihnen befinden sich Grundnahrungsmittel wie Mehl, Reis und Öl, aber auch Hygieneartikel wie Handcremes und Duschgele.



Natürlich dürfen in einem Weihnachtspaket auch Kekse, Schokolade und ein kleines Geschenk für die Kinder nicht fehlen. "Gerade zu Weihnachten wird vielen bewusst, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als uns", sagt Betriebsrat Norbert Lamm. "Durch diese Aktion ist es uns möglich, wenigstens ein paar von ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern." Werk- und Personalleitung unterstützen die Aktion zusätzlich mit 1000 Euro Spritgeld, dazu kommt der von Schaeffler-Mitarbeitern geleistete Spendenbeitrag aus der Sammelbox.



Schaeffler beteiligt sich mit den Päckchen an einer Aktion der Johanniter, die seit 1984 alljährlich stattfindet. Die Weihnachtstrucks der Organisatin brechen am zweiten Weihnachtsfeiertag in Kolonne mit den gesammelten Hilfspaketen Richtung Südosteuropa auf. "Mit den ganzen Lkw und Begleitfahrzeugen kommt der Konvoi auf eine Gesamtlänge von gut drei Kilometern", erzählt Lorand Szüszner von der Auslandshilfe der Johanniter.



In diesem Jahr führt die Route der Trucks erstmals in die Ukraine. Die Idee entstand in Zusammenarbeit von Schaeffler und dem Deutsch-Ukrainischen Forum. In der Zentralukraine und in den ostukrainischen Konfliktgebieten werden, unterstützt durch die Baptistengemeinde der Stadt Shitomir, verschiedene Kinderheime und -einrichtungen Empfänger von rund 1200 Päckchen sein.



Mehr als 270 Verteilstellen in den verschiedenen Ländern fahren die Lastwagen an. Ziele sind Dörfer und Siedlungen, die von extremer Not gekennzeichnet sind und jedes Jahr neu ausgewählt werden. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer überreichen in Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Armenküchen und Alten- und Kinderheimen die Weihnachtspakete und setzen damit ein Zeichen der Nächstenliebe und der Hoffnung für bedürftige Menschen.