239 schöne Kaninchen in Hemhofen

Für die Jubiläumsschau des Vereins B 868 Hemhofen präsentierten die Züchter am vergangenen Samstag und Sonntag ihre 239 schönsten Kaninchen aus 25 Rassen und Farbenschlägen von den Deutschen Riesen mit über sieben Kilogramm Gewicht bis zu den Zwergkaninchen mit etwa einem Kilogramm Gewicht.

Am Freitag bereits waren ab 13 Uhr die ehrenamtlichen Preisrichter Werner Einbeck, Rainer Sonderhaus, Kurt Sieghörtner und Jürgen Metzler in der Ausstellungshalle, um die Rassekaninchen zu beurteilen und um Punkte zu vergeben. Bei einer Kaninchenschau wählt der Züchter seine schönsten Exemplare aus und zeigt Geschwister oder Einzeltiere auf Ausstellungen, um sie von Preisrichtern bewerten zu lassen.

Die Preisrichter sind erfahrene Züchter, die nach einer Ausbildung in der Lage sind, Rassekaninchen zu beurteilen. Die Bewertung der Alttierklassen beinhaltet ein 100-Punkte-System, aufgeteilt in sieben Positionen. Die Positionen umfassen Gewicht, Körperform, Typ und Bau, das Fellhaar, verschiedene rasseabhängige Merkmale und den Pflegezustand. Ab 96 Punkten gibt es die Note hv (hervorragend, darunter die Note sg (sehr gut) und unter 94 wird das Tier mit g (gut) bewertet. Die Note nb bedeutet nicht befriedigend.

Der zwölfjährige Sebastian Keilholz aus Heroldsbach ist schon seit 2013 Mitglied im Verein und er ist ganz stolz auf seinen Ehrenpreis für seine vier Kaninchen der Rasse Deilenaar.

Schirmherr und Erster Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU) bedauerte augenzwinkernd, ein Laie in puncto Kaninchenzucht zu sein, freute sich aber über den regen Verein und stieß gerne mit dem Vorsitzenden Karl Gambel auf den 60. Geburtstag des Vereins an. Der Vorsitzende hatte zu Beginn alle drei Bürgermeister aus Hemhofen, Gründungsmitglied Adam Kittler sowie alle anwesenden Nachbar- und Patenvereine begrüßt.

"Die Züchter werden älter und weniger, aber die Tierqualität wird immer besser, was wir an der hohen Punktzahl erkennen", erklärte er stolz. Der Verein hatte sich entschieden, aus dem Geburtstag kein großes Fest, sondern eine Jubiläumsschau zu machen, was gut ankam, denn die Halle war gut besucht. Besonderer Dank galt auch dem Ausstellungsleiter Gerd Igel aus Herzogenaurach, selbst Züchter, der die Ausstellung hervorragend organisiert hatte.

Der Kaninchenzüchterverein B 868 (B = Bayern) sorgte an beiden Ausstellungstagen für die Bewirtung der Besucher, außerdem gab es wieder eine Verlosung und viele Tipps rund um die Kaninchen. Für Züchter ist so eine Ausstellung ebenso interessant wie für Familien mit Kindern. Vereinssieger wurden: 1. Jörg Gambel mit Alaska, 2. Roland Amon mit Hawanna, 3. Gerhard Laber mit Deutsche Kleinwidder, wildfarben