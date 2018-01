2018 soll in Höchstadt ein Jahr der Qualifizierung werden

Damit befindet sich der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk Fürth, zu dem auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt gehört, weiterhin in bester Verfassung.



Im Agenturbezirk sind aktuell 11 340 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1244 Personen oder 12,3 Prozent mehr als im Vormonat, aber 820 (6,7 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Mit 3,4 Prozent liegt die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte höher als im Dezember, jedoch um 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Januar 2017.





Bestwerte trotz Bremsspuren



So bleibt es trotz der aktuell erkennbaren Bremsspuren bei Bestwerten hinsichtlich Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Konjunkturdaten. Momentan sieht die Behörde keine Indikatoren, die dieses Allzeithoch kippen könnten. Allerdings rechnen die Exerten damit, dass sich die Rekordjagd der letzten Jahre verlangsamen wird. "Das Besetzen offener Stellen wird in vielen Branchen und Regionen immer schwieriger. Somit dürften die Arbeitslosenzahlen langsamer fallen und das Beschäftigungswachstum gebremst werden. Deshalb haben wir uns vorgenommen, in diesem Jahr noch mehr in die Qualifizierung arbeitsloser Menschen und auch Beschäftigter zu investieren", sagt Thomas Dippold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Fürth.



Entsprechend empfehle er Arbeitgebern, die Qualifizierung der Mitarbeiter weiter zu forcieren. "Die Deckung des Fachkräftebedarfs wird eine zunehmend größere Herausforderung", so Thomas Dippold.



Im Berichtsmonat waren im Landkreis Erlangen-Höchstadt 1741 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 256 Personen oder 17,2 Prozent mehr als im Vormonat, aber 79 oder 4,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,3 Prozent und liegt damit um 0,4 Punkte höher als im Dezember, aber 0,1 Prozentpunkte niedriger als im letztjährigen Januar.





951 offene Stellen im Kreis



Der Bestand an offenen Stellen umfasst 951 Ausschreibungen. Im Verlauf des Berichtsmonats haben die lokalen Arbeitgeber im Landkreis Erlangen-Höchstadt 158 Stellen gemeldet. 2336 Personen waren unterbeschäftigt. Die Unterbeschäftigungsquote betrug 3,0 Prozent.



In der Stadt Erlangen waren 2351 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 135 Personen oder 6,1 Prozent mehr als im Vormonat, aber 114 oder 4,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 3,8 Prozent. Der Bestand an offenen Stellen liegt bei 1165.