2018 leuchtet über Höchstadt

Feuchtfröhlich feierten die Höchstadter in das neue Jahr 2018. Ob auf dem Marktplatz, in einem der Restaurants in der Innenstadt oder auf einer privaten Party im Eigenheim. Die Stimmung war gut.

Kein Wunder, denn das Wetter meinte es in dieser Nacht gut mit Höchstadt. Bei acht Grad und klarem Himmel konnte man das Feuerwerk optimal bestaunen. Und davon gab es am Sonntag einiges. Schon weit vor zwölf Uhr konnte man Böller hören. Nach Mitternacht ging die Party am Himmel dann erst richtig los. Über eine Stunde lang wurde Höchstadt mit grellen Lichtern erleuchtet.

Ein aufregendes Jahr steht den Bürgern und der Stadt bevor. Durch die dauerhafte Öffnung der Aischbrücke, bleibt es spannend, ob die Geschäftsleute in der Innenstadt dadurch wieder neuen Aufschwung bekommen. Gleichzeitig steht aber auch die Eröffnung des Aischpark-Centers bevor, in dem diverse neue Geschäfte zu finden sein werden.



Kulturelle Höhepunkte

Aber auch kulturell wird 2018 in Höchstadt wieder einiges geboten sein. Bereits im vergangenen Jahr wurde mit der "Nacht der Kulturen" die Innenstadt belebt. Verschiedene Bands und Vereine haben zu einem Gelingen der Veranstaltung beigetragen, die wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Nicht zuletzt, weil das Angebot sehr vielseitig war. 2018 möchte die Stadt aber nochmal eins draufsetzen. Die Höchstadter Kulturmeile soll nicht nur an einem Abend, sondern gleich ein ganzes Wochenende stattfinden - mit einem ähnlichen Konzept wie die "Nacht der Kulturen". Und wer nach Silvester schon wieder Sehnsucht nach Feuerwerk hat, der kann sich auf den Juni freuen. Dann soll es nämlich wieder ein großes Abschlussfeuerwerk im Rahmen der Kulturmeile geben.

In Adelsdorf hatte zum zweiten Mal das Team "Pro Spaß" zum gemeinsamen Jahresausklang eingeladen - und viel kamen zum Edekagelände, um zusammen das alte Jahr zu verabschieden und auf das neue anzustoßen.



Häppchen und Getränke

Lorenz Hummel hatte wieder für tolle Lichteffekte, eine ordentliche Beschallung und für fetzige Musik gesorgt und so war von Anfang an die Stimmung super. Groß und Klein amüsierte sich bei Häppchen und Getränken.

Kurz vor dem Jahreswechsel füllte sich der Platz immer mehr und der Höhepunkt war natürlich das bunte, spektakuläre Feuerwerk um Mitternacht. "Ein großes, gemeinsames Feuerwerk an Silvester gehört einfach dazu und ist beeindruckender als viele kleine Böller!", so Bürgermeister Karsten Fischkal (FW). "Aber ohne unsere Sponsoren wäre das nie möglich gewesen." Auch aus den Nachbargemeinden waren etliche feierlaunige Gäste dabei und die meinten etwas neidisch: "In Adelsdorf ist halt immer was los!"

Das Team "Pro Spaß", eine Projektgruppe bestehend aus neun Mitgliedern einschließlich der beiden Bürgermeister, gibt es jetzt seit knapp zwei Jahren. Die eifrigen Mitglieder haben einfach Lust, etwas für ihr Adelsdorf zu tun.



Menschen zusammenbringen

"Wir sind kein Verein, eher eine Gemeinschaft, die gerne gemeinsam Events in Adelsdorf gestaltet, weil sie Spaß daran hat - vor allem daran, Menschen zusammenzubringen.", so Jana Borger, die Initiatorin des Ganzen. Der Bürgermeister wünscht sich auf jeden Fall, dass es ein friedliches, gesundes und erfolgreiches Jahr für die Gemeinde wird und er stieß mit Jana Borger und vielen der feiernden Bürger auf ein weiterhin aufstrebendes Adelsdorf an: Prost Neujahr! Yannick Hupfer und Johanna Blum