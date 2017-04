150 Jahre Störcher- Kreuzweg in St. Magdalena

Es war der Palmsonntag 1867 und die Zahl der Kirchenbesucher in dem 2500 Einwohner zählenden Städtchen wird an jenem Festtag wohl noch größer gewesen sein als sonst, als der Künstler selbst, kein anderer als Pfarrer Johann Michael Störcher, sein Kunst- und Lebenswerk vorstellen konnte: 14 Stationen, die den Kirchenbesuchern das Leiden und den Tod Christi vor Augen führten.

Und diese 14 Kreuzweg-Bilder von der Verurteilung Jesu bis zur Grablege hängen heute noch, nach vorübergehender Restaurierung, an der Nord- und Südseite der Pfarrkirche. Doch wer war dieser begnadete Künstler-Pfarrer Störcher, dessen Bilder im sogenannten Nazarener Stil gemalt, das Gotteshaus schmücken?



Vielseitig talentierter Pfarrer

1817 in Willanzheim (heute zusammen mit dem Weinort Hüttenheim in einer Verwaltungsgemeinschaft) in Unterfranken geboren, wurde er mit 24 Jahren in Bamberg zum Priester geweiht. Seine erste Pfarrstelle führte ihn als Kaplan nach St. Martin in Bamberg. 1845 trat er eine Hauslehrerstelle bei dem bedeutenden Arzt Geheimrat Dr. Schönlein in Berlin an. Er kehrte dann als Pfarrvikar nach Bamberg an seine frühere Stelle zurück und unterrichtete daneben an der Gewerbeschule in der Domstadt, bevor ihn sein Weg über Waischenfeld im März 1864 nach Herzogenaurach führte.



Bilder in Bamberg und Hannberg

Der Würzburger Kirchenhistoriker Erich Soder von Güldenstubbe hat im Herzogenauracher Heimatbuch von 1978 den beruflichen Werdegang und den künstlerischen Weg von Pfarrer Störcher detailliert geschildert.Von ihm erfahren wir, dass Pfarrer Störcher nicht nur als Pfarrherr unermüdlich tätig war, sondern dass er auch mit dem Zeichenstift, mit Malerpalette und Pinsel bestens umgehen konnte.

Seine wichtigsten Werke sind neben den hiesigen Kreuzwegstationen Bilder in der Kapelle der Taubstummenanstalt und in der Elisabethenkirche in Bamberg. Er schuf Bilder an den Seitenaltären der Kirche in Hannberg.

Nachdem die Herzogenauracher Friedhofskapelle (im oberen Teil des alten Friedhofs) gebaut war, malte er für diese den neugotischen Flügelaltar. Später schuf der rastlose Maler-Pfarrer für den hiesigen Gesellenverein ein Bild des heiligen Josef und ein solches für die Fahne des Gesellenvereins.



In Priestergruft beigesetzt

Im Stadtmuseum sind weitere Störcherbilder zu bewundern. Daneben zeichnete er sich verantwortlich für die Restaurierung des Kirchturms von St. Magdalena ab April 1870. Störchers Kunst wird von Kennern dem "Nazarenerstil" zugeordnet.

Die Anhänger dieser Kunstrichtung wollten die Erneuerung der Kunst im Geiste des Christentums, wobei ihnen alte italienische und deutsche Maler (zum Beispiel auch Dürer) als Vorbild dienten. Sie beeinflussten die gesamte Kunst der deutschen Romantik in erster Linie durch biblische Motive.

Pfarrer Störcher wurde von der königlich-bayerischen Regierung zum "Königlichen Geistlichen Rat" ernannt. Er starb am 29. Juni 1888 und wurde in der Priestergruft am hiesigen Friedhof beigesetzt.

Michael Störcher hat außerdem handschriftlich ein "Meßbüchlein" mit Illustrationen verfasst, das Heimatforscher Fritz Spieß 1989 nachdrucken ließ und das ebenso wie die von Helmut Fischer herausgegebene Broschüre mit Abbildungen aller Kreuzwegstationen und entsprechenden Gebeten am Zeitschriftenstand von St. Magdalena käuflich zu erwerben ist.