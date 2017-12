1000 Aktiv-Cards für Ehrenamtliche

Zum Jahreswechsel hat die Stadt Erlangen wieder rund 1000 Aktiv-Cards an etwa 700 Vereine und Organisationen versandt. Die Karte, die als Dank für das große ehrenamtliche Engagement ausgegeben wird, ermöglicht Vergünstigungen in verschiedenen Einrichtungen, beispielsweise eine Ermäßigung (50 %) bei allen Vorstellungen im Markgrafentheater, der Jahresgebühr in der Stadtbibliothek oder Veranstaltungen des Kulturamtes (u.a. Internationaler Comic-Salon, Figurentheater-Festival, Poetenfest). Der Eintritt in die Erlanger Bäder beträgt mit der Aktiv-Card 1,50 Euro. Oberbürgermeister Florian Janik dankte den Verantwortlichen der ehrenamtlichen Gruppen, Vereine und Institutionen. Das ehrenamtliche Engagement sei ?ein bereichernder und unverzichtbarer Bestandteil einer Kommune?, so Janik.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen