1.000 Punkte-Programm für Dezember bis Mai

Das Sportamt der Stadt Erlangen startet für die Zeit vom 2. Dezember bis zum 26. Mai 2018 erneut die Veranstaltungsreihe ?1.000 Punkte für deine Gesundheit? ? die sich auch im 50. Jahr ihres Bestehens großer Beliebtheit erfreut. Die Reihe startet am 2. Dezember mit ?Fit in den Winter? um 9:15 Uhr an der Halle im Sportzentrum der Universität (Gebbertstraße 123 b). Insgesamt umfasst das vielseitige Angebot 21 Einzelveranstaltungen von Wanderungen über Gymnastik oder Frühsport und vieles andere mehr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.1000-punkte-erlangen.de.

01.12.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen