Zwischen "Tosca" in Coburg und Luther in Bad Rodach

Bamberg

E.T.A.-Hoffmann-Theater: Kushner "Engel in Amerika", 11., 12. November, 19.30 Uhr



Coburg

Landestheater: Straub/Eisenhauer "A Spider Murphy Story", 8. November, 19.30 Uhr; Puccini "Tosca", 9., 15. November, 19.30 Uhr; Ballettabend Murakami/McClain "After Dark",10. November, 19.30 Uhr; Mozart "Die Hochzeit des Figaro", 12. November, 15 Uhr

Reithalle: Weingartner/Dreßler "Die fetten Jahre sind vorbei", 10. November, 20 Uhr (Premiere), 12. November, 20 Uhr; "Freistaat Coburg", 11. November, 21 Uhr; Matinee zu "Eine Weihnachtsgeschichte", 12.November, 11 Uhr



Meiningen

Staatstheater: Lloyd Webber "Evita", 9. November, 19.30 Uhr; Dorst/Zadek/Fallada "Kleiner Mann, was nun", 10. November, 19.30 Uhr; Hild "Evergreen", 11. November, 19.30 Uhr; Puccini "Tosca", 12. November, 15 Uhr



? SONSTIGES



Bad Rodach

Haus des Gastes: Luther-Serenade des Rückert-Kreises Bad Rodach - Julia Lucas (Gesang), Rainer Lucas (Lesung), Gary O'Connell (musikalische Begleitung), 12. November, 17 Uhr



Coburg

Utopolis: VHS-Film der

Woche - Aki Kaurismäkis "Die andere Seite der Hoffnung", 8. November, 20.15 Uhr; Sönke Wortmann "Sommerfest", 14., 15. November, 20.15 Uhr



? KONZERTE



Bad Rodach

Haus des Gastes: Serenade Rückert-Kreis - "Martin Luther im Klang der deutschen Sprache", Julia Lucas (Gesang), Rainer Lucas (Lesung), Gary O'Connell (musikalische Begleitung), 12. November, 17 Uhr



Coburg

St. Moriz: Geburtstagskonzert für Martin Luther - Peter Stenglein (Orgel), 17 Uhr

Landestheater: Concertino, 11. November, 11 Uhr; 3. Sinfoniekonzert, Nina Scheidmantel (Klavier), Philharmonisches Orchester, Leitung: Roland Kluttig, 13. November, 20 Uhr

St.-Nikolaus-Kapelle: Klezmer-Konzert mit Johannes Paul Gräßer und Szilvia Csaranko, 10. November, 19.30 Uhr



? AUSSTELLUNGEN



Coburg

Kunstsammlungen Veste Coburg: Dauerausstellung in historischen Räumen



Rödental

Glasmuseum Rosenau: Lampenglas - Neue Blicke auf eine traditionelle Technik (bis 12. November)