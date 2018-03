Zwei Wochen totaler Stillstand im Müllheizkraftwerk Coburg

Das Müllheizkraftwerk (MHKW) im Coburger Stadtteil Neuses stellt zwei Wochen lang den Betrieb komplett ein. Grund sind fällige Sanierungs- und Reparaturarbeiten der komplexen Anlagen, die seit 1989 in Betrieb sind.

In der nächsten und übernächsten Woche ist das Müllheizkraftwerk in weiten Teilen ohne Strom. Deshalb wird in dieser Zeit kein Müll angenommen. "Selbst die Tore öffnen und schließen elektrisch. Die funktionieren dann auch nicht", so Werkleiter Peter Baj am Dienstag in einem Pressegespräch.



In den nächsten Wochen ziehen Techniker viele Meter neuer Strom- und Steuerkabel ein. Auch die Elektronik, Schaltschränke und die Anbindung an die Leitstelle werden modernisiert. Damit funktioniert auch der Kran nicht, der mit seinem Greifer den Abfall aus den Müllbunkern in die beiden Verbrennungsöfen schaufelt. Für manche Bauteile habe es keinen Ersatz mehr gegeben, ergänzt Baj.



"Die Gewerbebetriebe haben wir in den letzten Wochen angeschrieben und gebeten, ihre Abfälle möglichst auf eigenem Gelände zwischenzulagern", sagt Michael Keis, der beim Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZAW) in Nordwest-Oberfranken die Sparte Gewerbemüll organisiert. Die Privathaushalte in den Städten und Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels werden von dem zeitweiligen Stillstand des MHKW nichts bemerken, die Hausmüllabfuhr wird auch während der Revision wie gewohnt erfolgen, "nur wird ein Teil des Abfalls im Müllheizkraftwerk Bamberg und eventuell in der Schweinfurter Anlage verbrannt - wenn der Bahntransport nach Schweinfurt gewährleistet ist", so Robert Müller vom ZAW.



Drei Millionen Euro wird der Zweckverband in diesem Jahr in die Sanierung und Reparaturen stecken. Schon im vergangenen Jahr investierte der ZAW 1,5 Millionen Euro in die Rauchgasreinigung. Jetzt werden neue Nasselektrofilter installiert, die alten Teile haben ihr Lebensalter überschritten.



Böse Überraschung

Schon vor einigen Wochen wurde der riesige Behälter mit den Elektrofiltern mit einem Autokran entfernt und mit einem Schwertransport zum Hersteller verfrachtet. "Da ging es wirklich um jeden Zentimeter", stellt Werkleiter Peter Baj fest. Die böse Überraschung kam dann zutage: Das runde Betonfundament hat in den vergangenen Jahrzehnten gelitten und muss zum Teil erneuert werden. "Aus diesem Grund dauert die Revision in diesem Jahr länger als ursprünglich geplant." Ebenso seien beim SO2-Wäscher für das Rauchgas mehr Arbeiten nötig. "Aber dann sind wir für die nächsten 25 Jahren wieder gut gerüstet."



Weil während der nächsten beiden Wochen die Entlüftungen der Müllbunker mangels Strom nicht in Betrieb sind, "kann es in der unmittelbaren Umgebung des Müllheizkraftwerkes zu Geruchsbelästigungen kommen. Das ist leider nicht zu vermeiden", bittet Peter Baj um Verständnis.



Das Müllheizkraftwerk Coburg-Neuses

Entsorgungsgebiet Der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken (ZAW) entsorgt im Müllheizkraftwerk Coburg-Neuses den Haus- und Gewerbemüll aus den Städten und Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels.



Abfallmenge Jedes Jahr kommen mit dem Lkw oder auf der Schiene rund 156 000 Tonnen Müll zusammen.



Revision Während der Wartungs- und Sanierungsarbeiten steht das MHKW in den Kalenderwochen 33 und 34 völlig still, weshalb kein Müll angenommen wird.



Ausweichmöglichkeiten Als Ausweichmöglichkeiten können die Müllumladestationen in Lichtenfels oder Kronach angefahren werden, in der Kalenderwoche 34 steht auch das Zwischenlager im Rödentaler Stadtteil Blumenrod zur Verfügung. Diese Alternativen sind aber nur nach vorheriger Absprache (Telefon 09561/8580-15 oder -13) möglich.