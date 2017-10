Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash an der A73

Die B289neu glich am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall einem Trümmerfeld. Vor 16.00 Uhr kam eine 24-Jährige mit ihrem Audi von der Autobahn A73. Kurz nach der Ausfahrt auf B289neu kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab auf das Bankett. Dabei verriss das Fahrzeug und krachte in einem VW Touran aus Bamberg, der ebenfalls von einer 24-Jährigen gesteuert wurde.Der Touran kam schließlich mit einem Rad auf der Leitplanke zum Stehen. Zuvor kam der Touran auf der Fahrbahn ins Schleudern und stieß dabei auf eine Toyota aus Neustadt an Saale der von einer 32-Jährigen gesteuert wurde. Bei diesem Unfall wurde zwei Personen schwer verletzt und die Rettungsschere musste eingesetzt werden um eine Fahrerin aus ihrem Fahrzeug zu befreien.Eine Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Coburg ins Klinikum geflogen. Die andere Schwerverletzte wurde ins Klinikum nach Lichtenfels gebracht. Die Fahrerin des Tourans wurde leicht verletzt.Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 € geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Untersiemau, Lichtenfels und Bad Staffelstein. Die B289 war für rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt .