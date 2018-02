Zwei Coburger Siege - und im Aufstiegsrennen ist alles möglich

Doppelspieltage sind nicht gerade der Spieler liebstes Kind - keine Zeit zum Regenerieren und kaum echte Vorbereitungszeit für das zweite Spiel. Auch Jan Gorr mag diese Konstellation nicht besonders, findet sich damit ab und ist ein bisschen stolz auf eine kleine Serie: "6:0 Punkte zum Rückrundenstart entstehen nicht von alleine. Es tut uns aber nach der wechselhaften Hinrunde sehr gut."

Die Serie soll natürlich am besten auf 10:0 Zähler ausgebaut werden, aber da warten hohe Hürden. Am heutigen Freitagabend geht's zur HBW Balingen-Weilstetten. Anwurf ist um 19.45 Uhr. Am Sonntag gastiert um 17 Uhr der HC Rhein Vikings in der Arena.

"Über Balingen brauchen wir erst gar nicht groß zu reden, zusammen haben wir letztes Jahr erste Liga gespielt. Und die Vikings sind mit der Mannschaft der Vorrunde nicht mehr zu vergleichen", bewertet Gorr die Aussichten auf ein Fortsetzen der Siegesserie realistisch.



"Ein komisches Ergebnis": 12:22

Doch in den drei letzten Spielen hat seine Mannschaft mehrmals beweisen, dass sie es schaffen kann, auch problematische Situationen zu überstehen. Die kommenden HSC-Gegner standen sich vergangene Woche im direkten Vergleich gegenüber. "Das ist aber ein komisches Ergebnis", stellte HSC-Vorstandssprecher Stefan Apfel fest als er vom 12:22 erfuhr. Den Vikings gelangen in jeder Halbzeit nur sechs Tore. "Mit Miladin Kozlina haben sie einen erfahrenen Mann dazugewonnen und mit den Ergebnissen zuletzt auch ihre Ansprüche, in der Liga zu bleiben, untermauert."

Gorr will daher auch die letztwöchige Niederlage gegen Balingen nicht überbewerten. "Gegen die Vikings, die viel über das Kollektiv machen und nicht umsonst ohne Niederlage in die 2. Liga aufgestiegen sind, müssen wir eine ähnliche Abwehr wie im Hinspiel dagegensetzen." Das war auch für Balingen der Garant für den Sieg.

Am heutigen Abend gegen die HBW wird es allerdings ein ganz anderes Spiel werden. "Die Stärke von Balingen kann man an den Einzelspielern mit ihrer individuellen Qualität festmachen", so Jan Gorr. Der Mitabsteiger ist für seine aggressive, offensiv ausgerichtete 6:0 und dem körperlich-agierenden Mittelblock mit Foth und Wagner bekannt.



Duell der beiden Absteiger

"Da brauchen wir gutes Timing und Abwehrstärke, um gegen diese extrem erfahrene Mannschaft zu bestehen." Im vergangenen Frühjahr hatten die Coburger Balingen noch in der 1. Liga am Rande einer Niederlage. Nur ein Sonntagswurf von Yves Kunkel verhinderte den doppelten Punktgewinn.

Absteigen mussten am Ende beide. Geht es nach Gorr, will der HSC Balingen auf fünf Punkte in der Tabelle distanzieren, "aber der Schlüssel zu einem Erfolg wird in beiden Spielen in unseren eigenen Reihen und unserer Spielweise liegen."

Ob Till Riehn, der an einer Schambeinentzündung laboriert, wieder mitwirken kann, lässt der selbst offen: "Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Das kann in einer Woche wieder gut sein oder erst auch in drei Monaten. Deswegen ist es schwer da eine Prognose abzugeben. Da müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt." Sein Vertreter Sebastian Weber, der Anfang der Woche seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, steht parat: "Dieser Doppelspieltag wird anstrengend, trotzdem freuen wir uns auf die beiden Spiele."



Die Aufstellungen





Freitag, 19.45 Uhr:

HBW Balingen-Weilstetten gegen HSC 2000 Coburg

HBW Balingen-Weilstetten: Marouen Maggaiz, Tomas Mrkva - Rene Zobel, Christoph Foth, Tobias Wagner, Matthias Flohr, Jannik Hausmann, Gregor Thomann, Lars Friedrich, Tim Nothdurft, Sigtryggur Dadi Runarsson, Oddur Gretarsson, Martin Strobel, Markus Dangers, Jona Schoch, Lukas Saueressig.

Trainer: Jens Bürkle.



HSC 2000 Coburg: Jan Kulhanek, Oliver Krechel - Philipp Barsties, Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Felix Sproß, Dominic Kelm, Sebastian Weber, Stefan Lex, Benedikt Kellner, Florian Billek, Till Riehn, Marko Neloski, Jakob Knauer, Tobias Varvne, Romas Kirveliavicius. - Trainer: Jan Gorr.

SR: Marcus Hurst / Mirko Krag.



Sonntag, 17 Uhr, HUK-Arena

HSC 2000 Coburg gegen

HC Rhein Vikings

HC Rhein Vikings: Mikkel Modrup, Vladimir Bozic - Brian Gipperich, Christian Hoße, Dennis Aust, Christopher Klasmann, Miladin Kozlina, Thomas Heider, Niklas Weis, Bennet Johnen, Teo Coric, Daniel Pankofer, Felix Handschke, Nils Artmann, Thomas Bahn, Alexander Oelze. - Trainer: Ceven Klatt.

SR: Fabian Friedel / Rick Herrmann.