Zusatztermin für Michl Müller in Tambach

Die Open Airs auf dem Coburger Schlossplatz sind fest etabliert. Aber drumherum buhlen inzwischen auch die Konzerte in Eyrichshof, die "Hundsfrasser Open Airs" in Neustadt, die Lieder auf Banz sowie ein umfangreiches Programm auf der Kulmbacher Plassenburg um an Musik interessierte Zuschauer in der Region. Und, nicht zu vergessen: Tambach! Wolfgang Friedrich, der mit seiner Konzertagentur für den "Tambacher Sommer" innerhalb des HUK-Coburg-Open-Air-Sommers zuständig ist, sagt: "Es gibt kaum eine Region, in der im Sommer so viel los ist!" Um so mehr ist Wolfgang Friedrich mit dem bisherigen Kartenvorverkauf zufrieden. Denn auch er weiß: "Die Leute haben nur einen Geldbeutel!" Sprich: Sie überlegen sich sehr genau,wann sie wo zu welchem Konzert gehen.



Aber, wie es scheint, hat Wolfgang Friedrich bei der Programmauswahl für 2018 einige Male so richtig ins Schwarze getroffen. So ist die (mit 1600 Plätzen bestuhlte) Veranstaltung mit Comedian Michl Müller am 1. August bereits jetzt ausverkauft. Deshalb gibt es noch einen Zusatztermin am 31. Juli.

Als "Überflieger", so Wolfgang Friedrich, erweist sich aber vor allem Wincent Weiss. Für das Konzert mit dem jungen, deutschen Sänger ("Feuerwerk", "Ich brauch frische Luft") sind bereits weit über tausend Karten verkauft. "Das Konzert wird voll", glaubt Wolfgang Friedrich; im dann unbestuhlten Tambacher Schlosshof werden am 28. Juli 2600 Menschen Platz finden.



Meyle schafft den Hattrick

Auch der Vorverkauf für Liedermacher Gregor Meyle läuft gut. Der Sänger wird im Frühjahr 2018 ein neues Album herausbringen, was den Kartenvorverkauf dann nochmal einen Schub geben dürfte. Für Gregor Meyle wird es bereits das dritte Gastspiel in Tambach sein. "Ihm gefällt's in Tambach, und wir mögen uns auch persönlich", erzählt Wolfgang Friedrich.



Termine Bei Tambacher Sommer 2018 gibt es binnen acht Tagen insgesamt sieben Veranstatungen. Die Übersicht:



Freitag, 27. Juli 2018

ABBA night



Samstag, 28. Juli 2018

Wincent Weiss



Sonntag, 29. Juli 2018 Schmidbauer, Pollina & Kälberer



Dienstag, 31. Juli 2018, und Mittwoch, 1. August 2018

Michl Müller

Freitag, 3. August 2018

Gregor Meyle



Samstag, 4. August 2018

Angelo Kelly & Family



Vorverkauf Karten für alle Veranstaltungen gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a in Coburg; die Geschäftsstelle hat am Freitag von 9 bis 14 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Achtung: Für Kinder bis einschließlich 12 Jahren ist der Eintritt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten grundsätzlich frei - Ausnahme ist das Konzert von Angelo Kelly; bei diesem sind lediglich Kinder bis drei Jahre frei, und Kinder bis 12 Jahre erhalten - wenn sie in Begleitung eines zahlenden Erziehungsberechtigten sind - eine Ermäßigung.