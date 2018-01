Zur Pause wurde es laut bei der HSG Rödental/Neustadt

Die HSG Rödental/Neustadt und der TV Weidhausen bot den Zuschauern, die zahlreich zum Derby in die Neustadter Frankenhalle kamen, ein munteres Handballspiel mit dem verdienten Endergebnis von 28:23 für die HSG Rödental/Neustadt.

Nächste Woche geht es am Sonntag um 16 Uhr in der Franz-Goebel-Halle in Rödental für die Oeslauer gegen die SG Bamberg/Hallstadt. Dann soll der 3. Tabellenplatz gefestigt werden. Ob es eventuell noch zur Vizemeisterschaft reicht, hängt auch vom Ausgang des Spitzenspiels ab, das nächsten Sonntag beim Zweiten HaSpo Bayreuth (gegen Primus HG Kunstadt) steigt.



HSG Rödental/Neustadt -

TV Weidhausen 28:23 (10:11)

Als die erwartet hohe Hürde stellte sich der Gast aus Weidhausen vor allem in Halbzeit eins dar. Zwar gingen die Hausherren gleich im ersten Angriff in Führung, jedoch gelang den Gästen postwendend der Ausgleich und schon bald die erste Führung. In dieser Phase ließ die HSG gerade in der Offensive Genauigkeit und Geduld vermissen und so wurden mehrere Möglichkeiten liegen gelassen.

Dass die Gäste nicht noch weiter davonziehen konnten, hatte man in dieser Phase der guten Defensivarbeit und einem gut aufgelegten Claas de Rooij im Tor zu verdanken. Einen kurzen Schockmoment hatten die Weidhäuser dann zu verkraften, als sich ihr Spielmacher Recknagel nach einem Foul den roten Karton abholte. Dennoch änderte dies zunächst nichts am engen Spielverlauf und so pfiffen die beiden Gastschiedsrichter vom Handballverband Thüringen beim Stand von 10:11 die ersten 30 Minuten ab.

Das Rödentaler Trainergespann Greiner/Fladt zeigte sich nach dem Auftritt in der ersten Halbzeit sichtlich unzufrieden und so gab es in der Kabine einiges zu besprechen. Dass dies gefruchtet hat, zeigten die Hausherren in den zweiten 30 Minuten. Eine nun beweglichere Abwehr ermöglichte Ballgewinne, die im Spiel nach vorne nun konsequent in Tore umgesetzt wurden. Bis zur 50. Minute konnte man sich so einen Vorsprung von

23:17 erspielen.

"Wir sind heute nur sehr langsam ins Spiel gekommen, haben aber die Ruhe bewahrt und sind nicht hektisch geworden. Wir wussten, dass wir uns noch steigern können und das haben wir im zweiten Durchgang auch gezeigt. In der Abwehr haben wir mit einer geschlossenen Leistung den Grundstein gelegt, " sagte HSG-Rechtsaußen und zehnfacher Torschütze Mike Weißbrodt nach dem Abpfiff.

HSG Rödental/Neustadt: Cichon/de Rooij; Anthofer (2), Metz, Jäckel (4), Bernecker (2), Krauß (1), Göpfert (4), Schuhmann, Kirchner, Weißbrodt (10/3), Korn (2), Fa. Cichon (3/3). - TV Weidhausen: J. Faber, T. Zapf; J. Bauer (8/1), F. Büttner (5), C. Büttner (4), C. Staude (3), D. Recknagel (2), C. Freitag (1). mb

SG Bamberg/Hallstadt -

HG Hut/Ahorn 19:25 (10:15)

Das Spiel war zu Beginn ausgeglichen, beide Mannschaften machten Fehler, und keiner konnte sich absetzen. Bis zur 6. Minute war die Welt der SG noch in Ordnung, doch wurde sie schnell in die Realität zurückgeholt. Einfache Konter und Ungeschicktheiten in der Abwehr und im Angriff ließen die Gäste schnell auf 7:2 davonziehen. Der Gastgeber konnte bis zur 25. Minute den Rückstand leicht auf 8:12 verkürzen. Doch erneute Unachtsamkeiten ließen die Gäste ihre Führung auf 15:10 ausweiten. Zwar gelang es der SG nach der Pause immer wieder zu verkürzen, doch andauernde Unachtsamkeiten oder Fehlwürfe sorgten dafür, dass die Gäste den Spielstand immer wieder zu ihren Gunsten ausbauen konnten. ct



TV Gefrees -

HG Kunstadt 23:38 (20:9)

Das "Endspiel" kann kommen! Eine Woche vor dem wohl entscheidenden Match um den Meistertitel in der Handball-Bezirksoberliga gegen HaSpo Bayreuth II in der Obermainhalle lieferten die Kunstadter Männer am Sonntagabend in Bad Berneck den nächsten Beweis ihrer derzeitigen Ausnahmestellung und bezwangen den starken Aufsteiger TV Gefrees deutlich mit 38:23 (20:9). Dabei lag das Erfolgsgeheimnis der Andersson-Truppe einmal mehr in der mannschaftlichen Geschlossenheit. Vom Torhüter bis zum Kreisläufer präsentierten sich alle Kunstadter in meisterlicher Form.

Egal ob Stirbati, Andersson, Oester, Deuber oder Scholz: Alle überzeugten mit sehenswerten Treffern und einer tollen Quote. So fiel das Fehlen der Leistungsträger Jung, Brungs, Petersen, Etterichretz und Steuer nicht weiter ins Gewicht. mts

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda; Karapetjan (10/5), Stirbati (7), N. Oester (5), Maile (4), Scholz (4), Deuber (3), O. Oester (3), Andersson (2/2), Lakiza.



TV Ebern - SG Bad Rodach/

Großwalbur 30:23 (12:12)

Um die Bedeutung des Spiels im Abstiegskampf wussten nicht nur die vielen Zuschauer, die sich in der bestens gefüllten Dreifachturnhalle einfanden, auch beiden Mannschaften war dies anzumerken und so entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Die ersten zehn Minuten begannen ausgeglichen, ehe die Gäste nach dem 4:4 das Kommando übernahmen und mit einem Vier-Tore-Lauf mit 8:4 in Front gingen. Die Einwechslung von Paul Schad im Tor des TVE erwies sich als echter Glücksgriff für den TVE, denn der A-Jugendliche, der sein erstes Spiel in der Bezirksoberliga machte, war über die restlichen 40 Minuten ein starker Rückhalt für seine Vorderleute. Weiß war es, der Sekunden vor der Pausensirene das 12:12 markierte.

Im zweiten Abschnitt waren es zunächst erneut die Badstädter, die eine jeweils knappe Führung für sich verbuchten. Aber nach dem 16:16 schlug das Pendel zugunsten der Eberner Spieler aus, die sich mit einem 7:0-Lauf beim 23:16 eine deutliche Führung erspielten. Rodach verkürzte zwar nochmals kurzzeitig auf vier Tore, doch spätestens nach dem 26:20 war der Bann gebrochen, als die Heimmannschaft die offene Manndeckung der Gäste souverän für weitere Tore nutzte. di