Zum "After Work" in die Coburger Markthalle

Eine besondere Aktion soll es künftig - und zwar ab dem 23. November - immer donnerstags geben. Dann, so der Wunsch der Organisatoren um Anette Vogel (Wohnbau) und Stefan Hinterleitner (Regionalmanagement) , trifft sich Coburg von 16.30 bis 20 Uhr in der Markthalle zum "After Work".



"Es gibt Musik und mehrere kulinarische Angebote", verrät Anette Vogel. Rainer Möbus von der gleichnamigen Destillerie, die in der Markthalle mit einem Stand vertreten ist, freut sich darauf: "Das ist doch vor allem in der dunklen Jahreszeit eine schöne Alternative!"