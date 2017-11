Zu schnell fahren und falsch parken - Neustadt hat einige Probleme

Von Bürgern wird sie oft gewünscht, vor allem vor dem eigenen Grundstück: eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Dass dies nicht so einfach ist und die eine oder andere rechtliche Einschränkung dagegen steht, verdeutlichte Polizeihauptkommissar Ulrich Bosecker in der jüngsten Sitzung des Neustadter Verkehrssenates.



Der Verkehrsexperte der Polizeiinspektion Coburg war eingeladen, den Senat über das bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2020 zu informieren. Zwangsläufig kam man auch auf die innerörtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen zu sprechen. Bosecker verdeutlichte, dass Neustadt als "Große Kreisstadt" berechtigt sei, für alle Straßen im Stadtgebiet verkehrsrechtliche Anordnungen zu erlassen. Hierzu gehörten auch die viel diskutierten Geschwindigkeitsbeschränkungen. Allerdings, so Ulrich Bosecker, habe der Gesetzgeber hier klare Vorgaben gemacht. So heiße es in der Straßenverkehrsordnung: "Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in § 45 StVO genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt." Nach Worten Boseckers hat das

Bundesverwaltungsgericht definiert, dass dies der Fall ist, wenn die Unfallrate (Verhältnis Zahl der Unfälle zur erbrachten Fahrleistung auf der Strecke) mehr als 30 Prozent über der für vergleichbare Strecken liegt oder eine hohe Unfalldichte vorliegt. Als Beispiel griff Bosecker die Eisfelder Straße heraus, in der die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert wurde. Dies ist nach seiner Auffassung nicht zulässig.



Was darf die Kommune und was nicht?

Dies wollte Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) so nicht stehen lassen. Er verwies darauf, dass es in diesem Bereich um den Schutz älterer und jüngerer Verkehrsteilnehmer gehe. Rebhan weiter: "Es wird eine subjektive Sicherheit geschaffen, die wir ernst nehmen müssen." Wenn die Regelung in der Eisfelder Straße nicht rechtskonform sein, verstehe er nicht, wie es zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn A 73 im Bereich Lichtenfels kommen konnte. Zur Überraschung einiger Senatsmitglieder räumte Ulrich Bosecker ein, dass nach seiner Meinung diese Beschränkung auf 120 Stundenkilometer rechtswidrig sei. "Das war eine rein politische Entscheidung", betonte der Hauptkommissar. Bosecker machte deutlich darauf aufmerksam, dass die streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mit einer "Tempo-30-Zone" verwechselt werden dürfe. Detlef Heerlein (Ordnungsamt) ergänzte, dass es in der Stadt 70 Geschwindigkeitsbegrenzungen gebe, ein Drittel davon seien "Tempo-30-Zonen". "Alle diese Zonen sind rechtmäßig", betonte Heerlein. Weiter erläuterte Ulrich Bosecker, dass es dem Innenministerium mit dem Verkehrssicherheitsprogramm auch darum gehe, den Schilderwald systematisch zu lichten, ohne neue Gefahrenlagen zu produzieren.



"Wir haben jetzt die einmalige Chance, tabula rasa zu machen", betonte Bosecker, der der Überzeug ist, dass durch die bisherige Beschilderung die Bereitschaft der Verkehrsteilnehmer zu einer eigenverantwortlichen Beurteilung der Verkehrssituation herabgesetzt werde. Für ihn steht fest, dass eine geringere Beschilderung die Verkehrssicherheit erhöht. Am Ende des ausführlichen Vortrages kamen die Beteiligten überein, das Thema aktiv anzugehen.



Bevor sich der Senat mit den Verkehrssicherheitsprogramm beschäftigte, nahm er die Parksituation im Bereich der Einmündung Stormstraße/Lenaustraße in Augenschein. Ein Anwohner war der Meinung, dass parkende Fahrzeuge die Sicht bei der Einfahrt in die Lenaustraße erheblich beeinträchtigten. Er regte daher ein Parkverbot an. Ursache der jetzigen Situation war anscheinend,

dass die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) auf ihrem Grundstück vorhandene Parkplätze ihren Mietern nicht mehr kostenlos zur Verfügung stellen will und die bisherigen Nutzer daher auf die Straßen "umgezogen" sind. Bei einer Gegenstimme (Oberbürgermeister Frank Rebhan), beschloss der Senat, kein Parkverbot zu erlassen.



Einig war sich der Ausschuss, in der Zuckmayerstraße die vorhandenen Parkverbotsschilder abzubauen. Auch bestand Einigkeit darüber, dass der vorhandene Schutzstreifen in der Lenaustraße

erhalten bleiben soll. Detlef Heerlein konnte das Gremium davon unterrichten, dass die Geschwindigkeitsmessungen in der "Allee" in Fürth am Berg und im "Steinweg" in Neustadt keine Auffälligkeiten ergeben hätten. Auf Nachfrage der Fraktion der Freien Wähler konnte Detlef Heerlein informieren, dass es aus heutiger Sicht keine Verkehrsprobleme im Bereich des neuen Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße gebe. Sollten sich in der Praxis andere Erkenntnisse ergeben, so könne man schnell darauf reagieren.



Vera Weißbrodt (CSU) brachte den Vorschlag ein, dort einen Verkehrskreisel zu schaffen. Für Oberbürgermeister Rebhan ist diese Überlegung nicht von der Hand zu weisen. "Wir nehmen sie

auf jeden Fall ins Protokoll auf", unterstrich Rebhan abschließend.







































Martin Rebhan



Zentstraße 8