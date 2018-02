Zeugen gesucht: Hoher Schaden bei Einbruch in Rödental

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlug ein bislang unbekannter Täter die Glastür des Stöwer-Casinos in Rödental ein. In der Gaststätte versuchte er dann, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Schränke und Schreibtische wurden aufgebrochen und durchwühlt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 3000 Euro, entwendet wurden udem rund 600 Euro Bargeld. Täterhinweise nimmt die Polizei in Neustadt unter Telefon 09568/94310 entgegen. pin