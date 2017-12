Zauberhafte Inszenierung in Lautertal

Zu einer jahrzehntelangen Tradition gehört in Lautertal der Adventsnachmittag für ältere Bürger. Auch in diesem Jahr folgten wieder viele der Einladung der Gemeinde, um ein paar gemütliche, vorweihnachtliche Stunden miteinander zu verbringen. Das winterliche Wetter war ganz offensichtlich wesentlich dafür verantwortlich, dass der Kultursaal des TSV Unterlauter nicht wie gewohnt aus allen Nähten platzte. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Theateraufführung der Kindertheaterabteilung des TSV Unterlauter.



Der Wert der Heimat

Mit viel Hingabe setzten Emely Gräser, Linda Schneider, Emely Beyer, Fatima Davudova, Luzie Hetz,Diana Steiner, Hannah Brungs, Lilly Wendlant, Alicia Böhm und Emma Schülke das Märchen "Die verzauberte Prinzessin" in Szene, das am Ende vor Augen führte, dass ein Stück Heimat weit mehr ist, als große Besitztümer. Großen Applaus ernteten die Akteure von einem dankbaren Publikum. Sabine Scholz und Petra Friedel hielten hinter den Kulissen die Fäden in der Hand. Am 17.Dezember um 14.30 Uhr führen die Kinder das Märchen im Rahmen des "Weihnachtszauber" an gleicher Stelle nochmals auf.



Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) erinnerte daran, dass die Weihnachtszeit auch dazu dienen soll, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Nach seinen Worten war im vergangen Jahr eine große Hilfsbereitschaft unter den Menschen zu spüren. "In der Not sieht die Welt ganz anders aus", betonte Straubel und fügte hinzu: "Das große ehrenamtliche Engagement der Lautertaler Bürger hat unseren Ort zu einem schönen Flecken Erde gemacht."



Gedanken zur Adventszeit regte Pfarrerin Dorothea Eichhöfer-Wunder an. Sie fordert dazu auf, dass das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat, zu den Mitmenschen zu bringen. Eine reich bestückte Tombola lud die Gäste ein, zu schauen, inwieweit Fortuna einem hold ist. Bürgermeister Sebastian Straubel versäumte es nicht, sich bei den Unterstützern zu bedanken, die mit Sach- und Geldspenden der Gemeinde zur Seite stehen. Auch sagte er dem "Saaltrupp" des TSV Unterlauter sowie den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten für deren Hilfe Dank.