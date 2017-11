Eine ärgerliche 6:8-Heimniederlage mussten die Bayernliga-Damen des TTC Tiefenlauter als Schlusslicht gegen den bislang ebenfalls nicht auf Rosen gebettet gewesenen Neuling TV Schierling registrieren.

Ebenfalls mit 6:8 mussten die Landesliga-Damen von Tiefenlauter II gegen den SB Versbach II Federn lassen. Einen Tag später setzte es gegen den Throninhaber Hösbach eine 1:8-Schlappe. In der Oberfrankenliga unterstrich der TSV Unterlauter mit einem 8:1-Kantersieg gegen den TTC Mannsgereuth seine führende Position.

In einem Kellerduell der 2. Bezirksliga fiel der TSV Unterlauter II gegen die SpVgg Hausen III mit 3:8 auf die Nase und muss weiterhin auf den ersten Doppelpack warten. Noch schlimmer erwischte es den TTC Tiefenlauter IV, der gegen den TTC Neuses am Band die Höchststrafe erteilt bekam.

In der 2. Herren-Bezirksliga war der TSV Unterlauter zwei Mal im Einsatz. Kam er gegen die SpVgg Heroldsbach noch zu einem 9:6-Heimsieg, so musste er einen Tag später beim TSV Untersiemau II mit 2:9 die Segel streichen. Und im Spitzenspiel der 3. Bezirksliga hob der TTC Tiefenlauter III den FC Adler Weidhausen mit 9:7 aus den Angeln und wahrte damit seine "weiße Weste".





Bayernliga Nord Damen

TTC Tiefenlauter - TV Schierling 6:8 : Nach dem ausgeglichenen Auftakt in den Doppeln, geriet Tiefenlauter mit fünf Pleiten in den ersten sechs Einzeln arg ins Hintertreffen. Nach dem zweiten Einzelerfolg von Patricia Wachs begann aber eine bemerkenswerte Aufholjagd, so dass in der Schlussphase der TTC nur noch mit einem Zähler Abstand zurücklag (6:7). Zum Unentschieden reichte es aber nicht mehr, da Anja Jähler trotz 1:0-Satzführung auf die Verliererstraße geschickt wurde.

Ergebnisse: Forkel/Jähler - Aumeier/Hierlmeier 3:0, Kalies/Wachs - S. Aumeier/Bachl 1:3, Forkel - Bachl 2:3, Kalies - S. Aumeier 1:3, Wachs - Hierlmeier 3:0, Jähler - R. Aumeier 2:3, Forkel - S. Aumeier 0:3, Kalies - Bachl 0:3, Wachs - R. Aumeier 3:1, Jähler - A. Aumeier 3:0, Wachs - S. Aumeier 0:3, Forkel - R. Aumeier 3:2, Kalies - Hierlmeier 3:0, Jähler - Bachl 1:3.



Landesliga Nordwest Damen

TTC Tiefenlauter II - SB Versbach II 6:8: Obwohl Versbach bisher in der Tabelle hinter dem TTC stand, entführte er beide Punkte. Als es 5:5 stand, warteten die Gäste mit einer starken Schlussphase auf. Sie kamen in vier Paarungen zu drei Siegen, sodass das Heimteam mit leeren Händen dastand. Trotz der Niederlage überzeugte bei Tiefenlauter Sabine Wöhner mit dem Gewinn aller drei Einzel.

Ergebnisse: Ringelmann/Deffner - Amthor/Weiß 1:3, Oberender/Wöhner - Baumann/Stäblein 2:3, Oberender - Stäblein 0:3, Wöhner - Baumann 3:1, Ringelmann - Weiß 3:1, Deffner - Amthor 3:2, Oberender - Baumann 2:3, Wöhner - Stäblein 3:0, Ringelmann - Amthor 0:3, Deffner - Weiß 3:2, Ringelmann - Baumann 1.3, Oberender - Amthor 0:3, Wö-ner - Weiß 3:0, Deffner - Stäblein 1:3.



TTC Tiefenlauter II - FC Hösbach 1:8: Unter die Räder gerieten die TTC-Damen gegen den Spitzenreiter. Lediglich Katja Ringelmann gelang nach dem 0:4-Rückstand der Ehrenpunkt. Am Sonntag, 26. November, kommt es in Tiefenlauter zum Derby gegen den TTC Wohlbach (Beginn 15 Uhr).

Ergebnisse: Oberender/S. Wöhner - Schuhmacher/Morhard 1:3, Ringelmann/N. Wöhner - Hampl/Fecher 1.3, Oberender - Morhard 1:3, S. Wöhner - Schuhmacher 1:3, Ringelmann - Fecher 3:0, N. Wöhner - Hampl 0:3, Oberender - Schuhmacher 1:3, S. Wöhner - Morhard 0:3, Ringelmann - Hampl 0:3. hf



TTC Wohlbach - SpVgg Hausen 1:8: Die TTC-Damen hatten gegen die Gäste, die in Bestbesetzung antraten, keine Chance. Sabine Wachs gelang der Ehrenpunkt für Wohlbach.

Ergebnisse: Haas K./Markert - Bittan/Schmelzer 2:3, Dötsch/Wachs - Müller/Schmitt 0:3, Haas K. - Schmitt 1:3, Dötsch - Müller 0:3, Wachs - Schmelzer 3:2, Markert - Bittan 1:3, Haas K. - Müller 1:3, Dötsch - Schmitt 0:3, Wachs - Bittan 0:3.



TTC Wohlbach - FC Hösbach 2:8: Beim zweiten Spiel des Wochenendes ging es stellenweise sehr knapp zu. Wohlbach hatte die eine oder andere Möglichkeit zur Ergebnisverbesserung. Eine echte Chance in den Bereich einer Punkteteilung zu kommen, bestand jedoch nicht. Nur Katrin Haas und Margit Markert konnten je ein Einzel gewinnen.

Ergebnisse: Haas K./Markert - Schuhmacher/Morhard 0:3, Dötsch/Wachs - Hampel/Fecher:3, Haas K. - Morhard 3:2, Dötsch - Schuhmacher 0:3, Wachs - Fecher 2:3, Markert - Hampel 3:2, Haas K. - Schuhmacher 1:3, Dötsch - Morhard 0:3, Wachs - Hampel 2:3, Markert - Fecher 0:3. hb





Oberfrankenliga Damen

TSV Unterlauter - TTC Mannsgereuth 8:1: Nach der 2:0-Führung gewannen die Gäste zwar das erste Tageseinzel, doch das war es dann aber auch schon. In sechs der neun Begegnungen blieb der TSV ohne jeglichen Satzverlust.

Ergebnisse: Weidemüller/Drescher - Bauer/Hofmann 3:0, Roos/Henke - Frohna/Ühlein 3:2, Weidemüller - Hofmann 0:3, Drescher - Bauer 3:0, Roos - Ühlin 3:0, Henke - Frohna 3.2, Weidemüller - Bauer 3:0, Drescher - Hofmann 3:0, Roos - Frohna 3:1. hf



TV Ebersdorf II - SV Mistelgau 8:2: Keine Mühe hatte die Ebersdorfer Oberliga-Reserve mit ihren Gästen aus Mistelgau. Ergebnisse: Friedel/Schirm - Götz/Bursian 3:1; Reinwand/Schüpferling - Nützel/Türk 3:1; Friedel - Nützel 3:0; Schirm - Götz 3:1; Reinwand - Bursian 3:1; Schüpferling - Türk 0:3; Friedel - Götz 2:3; Schirm - Nützel 3:1; Reinwand - Türk 3:0; Schüpferling - Bursian 3:2. de





2. Bezirksliga West Damen

TSV Unterlauter III - SpVgg Hausen III 3:8: Der TSV stand nach dem 0:5 frühzeitig mit dem Rücken zur Wand. Die folgenden sechs Paarungen konnte er zwar ausgeglichen gestalten, doch die SpVgg hatte damit ihr Ziel von acht Punkten erreicht.

Ergebnisse: Probst/Scholz - Krautheim/Fleischmann 1:3, Welsch/George - Heldmann/Schlüter 0:3, Probst - Heldmann 0:3, Meyer - Krautheim 0:3, Welsch - Schlüter 0:3, George - Fleischmann 3:1, Probst - Krautheim 3:2, Meyer - Heldmann 0:3, Welsch - Fleischmann 1:3, George - Schlüter 3:0, Welsch - Krautheim 0:3.

TTC Tiefenlauter IV - TTC Neuses am Brand 0:8: Die Einheimischen hätten durchaus ein besseres Resultat erreichen können. Da sie aber in allen vier notwendig gewordenen Entscheidungssätzen den Kürzeren zogen, wurde daraus nichts.

Ergebnisse: Wöhner/Bähring - Morgenroth/Kestel 1:3, Buhr/Treidler - Brenner/Bauersachs 2:3, J. Wöhner - Brenner 2:3, Bähring - Morgenroth 0:3, Buhr - Bauersachs 0:3, Treidler - Kestel 2:3, Wöhner - Morgenroth 2:3, Bähring - Brenner 1:3. hf





3. Bezirksliga Damen

TTC/FW Gestungshausen - TTC Wohlbach III 3:8: Der TTC/FW Gestungshausen konnte nur am Spielbeginn dagegen halten. Die Gäste setzten sich dann klar durch springen auf den 2. Platz der Liga.

Ergebnisse: Spichal/Mäder - Funk-Mascha/Schwierzke 3:1, Dedlow/Derks - Abt/Becker Be. 0:3, Spichal - Abt 3:0, Mäder - Funk-Mascha 1:3, Dedlow - schwierzke 2:3, Derks - Becker Be. 2:3, Spichal - Funk-Mascha 3:2, Mäder - Abt 0:3, Dedlow - Becker Be. 0:3, Derks - Schwierzke 0:3, Dedlow - Funk-Mascha 0:3 hb



TSV Bad Rodach - TV Ebersdorf III 8:5: Die Bad Rodacher Damen bleiben nach zwei Heimerfolgen weiterhin ohne Verlustpunkt Tabellenführer.

Ergebnisse: Schmidt/Annamaria Kausch - L. Rößler/Piesch 3:2; Schirm/Angela Kausch - A. Rößler/Feder 2:3; Schirm - A. Rößler 0:3; Schmidt - L. Rößler 3:1; Angela Kausch - Piesch 3:1; Annamaria Kausch - Feder 0:3; Schirm - L. Rößler 3:0; Schmidt - A. Rößler 3:0; Angela Kausch - Feder 3:0; Annamaria Kausch - Piesch 1:3; Angela Kausch L. Rößler 0:3; Schirm - Feder 3:0; Schmidt - Piesch 3:1.



TSV Bad Rodach - TTG Neustadt-Wildenheid 8:4: Schirm/ Angela Kausch - Gregor/Pfeifer 3:2; Schmidt/Annamaria Kausch - Diller/Hofmann 3:2; Schirm - Gregor 3:0; Schmidt - Diller 2:3; Angela Kausch - Pfeifer 3:1; Annamaria Kausch - Hofmann 3:0; Schirm - Diller 1:3; Schmidt - Gregor 3:0; Angela Kausch - Hofmann 3:0; Annamaria Kausch - Pfeifer 0:3; Angela Kausch - Diller 1:3; Schirm - Hofmann 3:0. sky



2. Bezirksliga West Herren

TSV Unterlauter - SpVgg Heroldsbach/Thurn 9:6: Gegen den Tabellennachbarn sah Unterlauter nach der 6:3-Führung schon wie der Sieger aus. Doch als die Gäste mit drei Siegen nacheinander zum 6:6 ausglichen, war alles wieder offen. Der TSV nahm aber das Geschehen wieder in die Hand und kam seinerseits zu drei Erfolgen am Stück, womit die Messe gelesen war. Beim Heimteam blieb als einziger der B-Schüler Max Keller unbezwungen (2,5 Punke).

Ergebnisse: Probst/Meyer - Patz/Liemann 3:1, Kiefel/Haake - Bögelein/Prade 0:3, Ott/Keller - Schlang/Wetzel 3:2, Probst - Prade 2:3, Kiefel - Bögelein 2:3, Ott - Schlang 3:0, Meyer - Patz 3:2, Haake - Wetzel 3:0, Keller - Liemann 3:1, Probst - Böglein 1:3, Kiefel - Prade 1:3, Ott - Patz 2:3, Meyer - Schlang 3:1, Haake - Liemann 3:1, Keller - Wetzel 3:1.

TSV Untersiemau II - TSV Unterlauter 9:2: Nach dem 2:2-Zwischenstand waren die Hausherren nicht mehr zu stoppen und ließen in allen folgenden sieben Einzeln nichts anbrennen. Allerdings wurde drei Mal der Entscheidungssatz benötigt. Mit nunmehr 9:3 Punkten bleibt Untersiemau hinter dem TTC Wohlbach II (12:0) auf Vizemeisterschaftskurs.

Ergebnisse: Markert/Kobinski - Kiefel/Haake 3:1, Funk/Bürger - Probst/Meyer 2:3, Ehrlicher/Beygang - Ott/Stang 3:0, Markert - Kiefel 1:3, Funk - Probst 3:0, Kobinski - Meyer 3:1, Ehrlicher - Ott 3:2, Beygang - Stang 3:2, Bürger - Haake 3:1, Markert - Probst 3:2, Funk - Kiefel 3:1.





3. Bezirksliga Coburg/Neustadt

TTC Tiefenlauter III - FC Adler Weidhausen 9:7: Nach Abschluss der Doppel- und der ersten Einzelrunde hielten die Gäste mit einem knappen 5:4-Vorsprung noch die etwas besseren Karten in der Hand. Doch mit drei Siegen in Serie riss der TTC das Ruder herum.

Weidhausen glich aber zum 7:7 aus, so dass alles wieder offen war. Als Holger Buhr (TTC) im letzten Tageseinzel im fünften Satz die Nase vorne hatte und auch das Deffner-Duo zum Abschluss gewann, war der hauchdünne Heimsieg unter Dach und Fach gebracht. Als einziger aller zwölf Akteure blieb der A-Schüler Joel Fischer (FC) in seinen beiden Einzeln und im Doppel unbezwungen.

Ergebnisse: Deffner/Deffner - Götz/Rögner 2:3, Fuhrmann/Landgraf - Heinel/Leffer 3:1, Winkler/Buhr - Fischer/Fischer 2:3, M. Deffner - Heinel 3:0, T. Deffner - Götz 3:0, Fuhrmann - Leffer 1:3, Landgraf - A. Fischer 3:1, Winkler- Rögner 2:3, Buhr - J. Fischer 0:3, M. Deffner - Götz 3:1, Deffner - Heinel 3:0, Fuhrmann - A. Fischer 3:0, Landgraf - Leffer 0:3, Winkler - J. Fischer 2:3, Buhgr - Rögner 3:2, Deffner/Deffner - Heinel/Leffer 3:0. hf



TSV Bad Rodach - TV Ebern 1:9: Gegen den Meisterschaftsmitfavoriten aus Ebern hatte der TSV Bad Rodach erwartungsgemäß keine Chance.

Ergebnisse: Habermann/Klöpsch - Zenisek/Ullmann 0:3; Schirm /Florschütz - Bouska/Welz 0:3; Weigandt/Kastner - Frank/Wirth/Hau 3:1; Schirm Zenisek 0:3; Weigandt/Bouska 0:3; Florschütz - Frank 1:3; Kastner - Ullmann 0:3; Habermann/Wirth-Hau 2:3; Klöpsch - Welz 1:3; Schirm - Bouska 0:3 . sky





2. Bezirksliga West Jungen

TTC Wohlbach - DJK SpVgg Effeltrich 3:8: Die TTC-Jungen haben noch den Nachteil, dass sie zu den Jüngsten der Liga gehören. Dennoch spielen sie gut mit und hatten sogar die Chance, das Ergebnis noch viel enger zu gestalten.

Ergebnisse: Voit/Pfiffer - Rabenstein/Braich 1:3, Nauer/Kraus - Jäckle/Gößwein 3:2, Nauer - Jäckle 3:1, Voit - Rabenstein 0:3, Kraus - Braick 2:3, Pfiffer - Gößwein 0:3, Nauer - Rabenstein 0:3, Voit - Jäckle 3:0, Kraus - Gößwein 2:3, Pfiffer - Baick 0:3, Kraus - Rabenstein 1:3. hb