Wohnqualität soll steigen

Wieder einmal steht in Untersiemau die Sanierung von Wohnungen in einem gemeindlichen Mietshaus an. Nach einer Besichtigung vor Ort beschloss der Ausschuss für Infrastruktur, Bauen und Umwelt am Dienstag bei der Sitzung im Rathaussaal Empfehlung an den Gemeinderat.



Demnach sollen die beiden Wohnungen im Erd- und Obergeschoss (rechts) des Mietshauses Vordere Steineller 13 möglichst noch in diesem Jahr saniert werden. Die Ausführung erfolgt durch das Architekturbüro Seiler (Bamberg), das beauftragt werden soll, entsprechende Angebote einzuholen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf etwa 50 000 Euro. Die Elektroarbeiten werden vom Bauhof ausgeführt.



Ob die Renovierung auf einmal oder nacheinander durchgeführt wird, muss noch geklärt werden. Während die Wohnung im Erdgeschoss leer steht, ist die im Obergeschoss bewohnt. Voraussichtlich für 2019 sollen im Haushalt noch Gelder für die Außensanierung des Hauses eingestellt werden.