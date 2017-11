Wochenende der Grafik in den Kunstsammlungen der Veste Coburg

Diese Aktion,findet seit 2009 jedes Jahr am zweiten Wochenende im November von den Grafischen Sammlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt, um besondere Aufmerksamkeit auf Zeichnungen und druckgrafische Blätter zu lenken. Am Samstag und Sonntag (11., 12. November) sind Sonderführungen sowie Kinder- und Kunstaktionen in den Kunstsammlungen geplant.





In Coburg ist eines der bedeutendsten Kupferstichkabinette Deutschlands beheimatet. Hier lagern wertvolle Zeichnungen und Druckgrafiken. Beide Arten von Arbeiten auf Papier können aus konservatorischen Gründen nur für begrenzte Zeit ausgestellt werden. Deswegen sind die Blätter normalerweise lichtgeschützt in speziellen Depots untergebracht. Sonderveranstaltungen zum Thema "Martin Luther und die Reformation" geben an beiden Tagen von 13 bis 16 Uhr Einblick in faszinierende Themen rund um diese Kunstwerke, erschließen Bildinhalte und erläutern technische Aspekte.





Alles nur schwarz-weiß? Von wegen! Grafikrestaurator Wolfgang Schwahn führt in die farbige Welt kolorierter Illustrationen der Reformationszeit ein. Die Leiterin des Kupferstichkabinetts, Stefanie Knöll, beschäftigt sich in ihrer Führung mit der Entwicklung des Lutherportraits von den frühen Darstellungen als asketischer Augustinermönch bis zu den späten Portraits Luthers als gewichtiger Reformator. In einer weiteren Führung stellt sie das "Besondere Blatt" des letzten Quartals 2017 vor. Geschaffen von dem Coburger Künstler Gustav König, zeigt es Lucas Cranach beim Malen eines Lutherportraits.





Angebote für Kinder machen das "Wochenende der Grafik" zum Tipp für die ganze Familie. An beiden Nachmittagen dürfen Kinder ab 6 Jahren selbst tätig werden. Am Samstag werden ab 14.15 Uhr Flugblätter mit Schablonen koloriert. Um 13.30 Uhr sind 9- bis 13-Jährige zu einer Bildbetrachtung mit Regina Lohwasser eingeladen. Es geht um eine Darstellung, die eine - eigentlich unmögliche - Begegnung zwischen Martin Luther und Christus zeigt.





Am Sonntag können die Kinder Luther dabei helfen, sein Gesicht zu verändern Um 15 Uhr bietet Meike Leyde eine Kunstbetrachtung für Grundschulkinder an und nimmt mit ihnen am Weihnachtsfest im Hause Luther teil. Zum Wochenende der Grafik wird nur der normale Eintritt erhoben. ct