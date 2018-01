Unwetter setzt das Coburger Land unter Wasser

Nicht nur die großen Flüsse werden nach Regengüssen im Landkreis Coburg zum Problem. Weil der Boden kein Wasser mehr aufnehmen kann, schwellen selbst kleine Gräben nach jedem Regenschauer an. Teilweise werden dadurch Straßen in den Dörfern des Landkreises zu regelrechten Bächen. Mehrere Ortsverbindungen mussten gesperrt werden, weil sie überflutet wurden. Es sind weitere Regenfälle für den Mittwoch angekündigt. Mit Spannung wird beobachtet, ob die Temperaturen so weit steigen, dass noch mit Schmelzwasser aus dem Thüringern Wald zu rechnen ist, wo teilweise noch reichlich Schnee liegt.