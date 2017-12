Wintersport? Auf nach Thüringen!

Über die Feiertage rechnete Stefan Ebert vom Regionalverbund Thüringerwald noch mit leichten Plusgraden. Das dürfte den Loipen, Skiwanderwegen und Rodelbahnen schon etwas zugesetzt haben. Trotzdem haben sich die Thüringer Wintersportorte bestens für die Weihnachtsferien präpariert: Fast überall laufen seit dem Wochenende die Lifte. Auch Wintersportvereine aus dem Coburger Land halten ihre Kurse mangels Schnee im Flachland auf den Höhenlagen des Thüringer Waldes ab. Der WFC Neukirchen zum Beispiel weicht in die Skiarea Heubach aus - sofern die Schneelage es zulässt.



"Der Wintersport bleibt auch in den nächsten Tagen in den Höhenlagen des Thüringer Waldes möglich", versichert Ebert. Er ist als Marketingleiter verantwortlich für das "Schneetelefon" des Regionalverbunds und die tägliche Radiodurchsage über Schneehöhen und Wintersportmöglichkeiten. Mit Einschränkungen sei aber zu rechnen. "Die Skigebiete mit Beschneiungsanlagen, Skiarena Silbersattel, Skiarea Heubach und Winterwelt in Schmiedefeld haben durchgängig offen. Die kleineren Skigebiete müssen wetterabhängig entscheiden", sagt Ebert.

Aktuell (Stand: Zweiter Weihnachtsfeiertag) liegen im Thüringer Wald 59 Zentimeter Schnee. Loipen und Skiwanderwege sind laut Ebert auf etwa 280 Kilometern befahrbar. Die Skilifte Heubach, alte Golfwiese Oberhof, Steinach und Schmiedefeld konnten am Dienstag wieder geöffnet werden.



Nach wie vor gibt es in etlichen Orten im Thüringer Wald Skilifte. Die einen können Lifte und Pisten von mehreren hundert Meter Länge anbieten, wie Schmiedefeld mit 1,1 Kilometern und und die Skiarena Silbersattel mit insgesamt 4,5 Kilometern Pistenlänge und mehreren Liften. Andere fallen eher unter die Kategorie Übungshang, wie der Kinderlift "An der Dürren Fichte" bei Siegmundsburg, neben dem 300 Meter langen Schlepplift. Ungeachtet des Wetterberichts waren die Hotels und Unterkünfte schon vor Weihnachten gut gebucht, berichtet Ebert. "Es gibt über die Feiertage und Silvester kaum verfügbare Bettenkapazitäten. Zusätzlich kommen viele Wintersporttagesgäste", sagt er.



Beliebt sind auch die Langlaufmöglichkeiten. Viele Wege ziehen sich am Rennsteig entlang; daneben sind auch viele der im Sommer beliebten Spazierwege als Skiwanderweg oder Loipe präpariert. Der 142 Kilometer lange Fernskiwanderweg Rennsteig verbindet von Brotterode bis Spechtsbrunn alle Langlaufgebiete der Region. Das Gesamtnetz an Skiwanderwegen umfasst rund 1600 Kilometer. Alle Gemeinden melden morgens ihre Schneehöhen und Wintersportmöglichkeiten an den Regionalverbund, der die Informationen dann auf seiner Website bündelt und das Schneetelefon aktualisiert.



Ebert verspricht aber auch den Nicht-Skifahrern einige Betätigungsmöglichkeiten: Zum einen präparieren viele Gemeinden auch Winterwanderwege, zum anderen stehen vielerorts Rodelbahnen zur Verfügung. Wer sich nicht mit Skiern oder Rodeln belasten und trotzdem Pistenspaß haben will, kann in einigen Orten Ausrüstung leihen oder die Snowtubinganlagen aufsuchen. Die von Coburg aus nächstgelegene befindet sich in Siegmundsburg und ist während der Ferien täglich ab 10 Uhr geöffnet. Für Wagemutigere empfiehlt Ebert den etwas weiteren Weg nach Oberhof: Die dortige Bobbahn bietet täglich Ice-Rafting und Gäste-Bob-Fahrten an.



Allgemein Der Regionalverbund Thüringer Wald hat auf seiner Internetseite Links zu all den Skigebieten. Dort finden sich auch Informationen über Loipen, Skiwanderwege, Schneehöhen und, aktuelle Öffnungszeiten. Außerdem informiert täglich das Schneetelefon unter 0800/72 36 488.



Links Informationen zu den oben genannten Orten finden sich unter folgenden Adressen: skilift-oberhof.de, outdoor-inn.de/naturrodelbahn-oberhof, suhl-ccs.de, winterwelt-schmiedefeld.de ilmenau.de, altenfeld-thueringen.de, skilift-masserberg.de, skiiarea-heubach.com, snow-und-sommer-tubing-siegmundsburg.de, neuhaus-am-rennweg.de bzw. facebook.com/skiliftneuhaus, thueringen-alpin.de, snowtubing-Cursdorf.de.