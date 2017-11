Winter-Öffnungszeiten auf der Veste Coburg und im Glasmuseum

Die Dauerausstellung in den historischen Räumen und die Artillerieausstellung "Gebt Feuer!" ist damit von Dienstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet.





Die gleichen Öffnungszeiten gelten ab Dienstag im Europäischen Museum für Modernes Glas im Park von Schloss Rosenau. Kunstsammlungen und Glasmuseum sind zudem am 26. Dezember und 1. Januar geöffnet sowie am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen.