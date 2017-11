Wincent Weiss kommt nach Tambach

Wincent Weiss ist derzeit in aller Munde - beziehungsweise: in aller Ohren. Der deutsche Sänger hat mit seinen gerade mal 24 Jahren bereits etliche Hits geliefert: "Da müsste Musik sein, überall wo du bist", "Feuerwerk" oder - ganz aktuell - "Ich brauch frische Luft".



Am Samstag, 28. Juli, kommt Wincent Weiss zum Tambacher Sommer im Rahmen des HUK-Coburg-Open-Air-Sommers. Karten gibt es ab sofort in der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a. Eine Karte kostet - bei freier Platzwahl - 39,60 Euro.



Im Pressetext des Veranstalters heißt es dazu: "Da müsste Musik sein, überall wo du bist!" - mit seiner 2016er Single "Musik Sein" hat Wincent Weiss viel mehr als eine künstlerische "Duftmarke" gesetzt. Die musikalische Hymne auf Liebe und Freundschaft avancierte zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des Jahres und wurde mittlerweile für über 200 000 verkaufte Exemplare mit Gold ausgezeichnet! Gleiches passierte auch mit der Nachfolgesingle "Feuerwerk" - Gold! Ebenfalls bereits auf Gold-Kurs: das Debut-Album mit dem Titel "Irgendwas Gegen die Stille", das im April veröffentlicht wurde. Wincent Weiss ist unbestritten der deutschsprachige Newcomer des Jahres!

Er erzählt in seinen Songs Geschichten, teilt Emotionen und Stimmungen, schafft Nachvollziehbarkeit. Nicht nur in den Lebens- und Gefühlswelten zwischen Teen und Twen. Es sind Songs, die man mühelos mit besonderen Lebensmomenten verbinden kann und die das Potential haben, zum Soundtrack des eigenen Lebens zu werden. Die Singles des aktuellen Albums halten sich monatelang in den Charts und auf den Playlisten der Radiostationen. Top 10 der iTunes-Charts, zeitweise über 1500 Plays pro Woche im Radio, über 36 Millionen Streams bei Spotify, fast 15 Millionen Klicks für das Musikvideo von "Musik Sein" auf YouTube, wo der Nachfolgehit "Feuerwerk" ebenfalls schon über 14,5 Millionen Aufrufe verzeichnen kann. Ein begehrter "Bayerischer Musiklöwe" als "Bester Newcomer National" 2016, Top 10 in den Charts in Österreich und in der Schweiz. TV-Auftritte beim "ECHO", bei der "Goldenen Henne", beim "Deutschen Radiopreis".

Eine kometenhafte Karriere, möchte man meinen. Und doch ist es eine Karriere, die gewachsen ist. Vom Traum eines schüchternen Teenagers im Schleswig-Holsteinischen Städtchen Eutin zu den Live-Auftritten eines mittlerweile 24-jährigen Wahlberliners, der aber bald wieder in die Ruhe seiner norddeutschen Heimat zurückkehren will, mit eigener Band vor mehreren hunderttausend Menschen allein in diesem Jahr."



Und weiter heißt es im Pressetext: "Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz. Millionenfach gehört, gestreamt, geklickt, geteilt, geliebt. Im Radio, im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen, auf YouTube oder in den sozialen Netzwerken, wo er vor kurzem die magische Zahl von 200.000 Followern auf Instagram geknackt hat. Vor allem aber live auf seinen Konzerten. Sahen ihn im Herbst 2016 auf der ersten eigenen Tour etwa 2.600 Fans, so waren es im Frühjahr 2017 bereits über 13.000 ZuschauerInnen. Rund 250.000 Menschen erlebten Wincent Weiss auf einem der vielen Open-Air- und Radiofestivals in diesem Sommer. Für die "Irgendwas Gegen Die Stille Tour" ab November wird mit über 35.000 Besuchern gerechnet. Die Konzerte im Herbst sind bis auf einige wenige Tickets bereits ausverkauft, weshalb Wincent im Sommer 2018 mit weiteren Shows nachlegt, unter anderem auch am 28. Juli 2018 beim Tambacher Sommer im romantischen Schlossinnenhof."