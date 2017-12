Willkommen im Neustadter Weihnachtswunderland

Wenn weder der Oberbürgermeister, noch das Christkind oder gar der Nikolaus wissen, wann es das zum letzten Mal gab, dann muss das schon was heißen: Weiße Winterpracht beim Ausklang des Nikolausmarktes! Staunend und zufrieden schaute sich Frank Rebhan auf dem rappelvollen Marktplatz um und war zufrieden: "Die Atmosphäre bei Schnee ist einfach doch um ein vielfaches schöner." Wobei, das musste der Oberbürgermeister auch gleich hinterschicken: In Neustadt ist es ja immer schön.

Deshalb wusste der Oberbürgermeister auch zu berichten, dass der Nikolaus und das Christkind immer wieder gerne nach Neustadt kommen. Das habe auch seinen Grund, sagte Rebhan in seiner kurzen Abschlussansprache: "Weil es in Neustadt meistens ganz nette Menschen gibt." Und nicht zu vergessen: Neustadt ist kinderfreundlich. Mit dem berühmten Kinderfest im Sommer und alljährlichen Nikolausmarkt zeige die Stadt, "wie wichtig uns Kinder sind".

Nach einem kurzen Gedicht des Neustadter Christkinds (Corinna Röttger) ergriff auch der Nikolaus (Matthias Maußner) das Wort. Er freute sich über die "vielen liebenswerten Kinder", die ihm einen schönen Empfang bereiteten. Einige besonders mutige Kinder kamen sogar hoch auf die große Bühne am Ende des Marktes und trugen dort ein Gedicht vor. Der Lohn: Ein Weihnachtspäckchen, das die Stadt auf Vorlage eine Gutscheins immer für die Kinder parat hat.

Danach hatten Oberbürgermeister, Nikolaus, Christkind und die beiden Engelchen jede Menge zu tun: Dutzende von Kinder wartet vor der Hauptbühne, um dort ihre kleine Weihnachtspäckchen abzuholen. Mit Musik von Kristin Rempt ging der Nachmittag stimmungsvoll zu Ende.