Wildenheid feiert bald wieder seinen Fasching für Kinder

"Wilhääd Hellau" - Prinz Pascal I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Lena I. sind das Wildenheider Kinderprinzenpaar 2018. Die kleinen Majestäten von der "königlichen Hof-Grundschule Wildenheid" werden am Sonntag pünktlich um 13.13 Uhr beim 27. Kinderfaschingsumzug durch Wildenheids Straßen chauffiert, sie werden dem jubelnden Narrenvolk am Straßenrand huldvoll zuwinken und ihnen zuckersüße Grüße aus ihrer edlen Kutsche zuwerfen.



Für beide Viertklässler ist der Traum, einmal Kinderprinzessin und Prinz Karneval zu sein, endlich wahr geworden. Immerhin hatten beide in ihrer 4b mächtig Konkurrenz. Das Los musste entscheiden. "Ich wollte Prinzessin werden, das habe ich mir schon immer so gewünscht", hauchte ihre Majestät den Zeitungsreportern würdevoll ins Ohr und lächelte tapfer. Und das beherrscht die junge Dame ausgezeichnet. "Ich bin im Sonneberger Faschingsverein ,Kuckucksverein‘ und tanze dort in der Purzelgarde", verriet sie. "Und dort gibt es auch immer ein Prinzenpaar und die habe ich immer so bewundert. Seitdem wollte ich das auch werden."



Zufrieden mit dem "Prinzgemahl"

Das weiße Prinzessinnenkleid, das sie dann anlegen wird, ist ein wohl gehüteter Schatz der königlichen Kleiderkammer des Kuckuckvereins. "Das habe ich mir ausgeliehen, weiß ist meine Lieblingsfarbe, und ich fand das am schönsten." Mit ihrem "Prinzgemahl" ist Lena I. übrigens sehr zufrieden: "Nett", hauchte sie auch diesmal und blickte lächelnd zu ihm rüber. Mit seiner zauberhaften Prinzessin ist auch Pascal sehr zufrieden. "Nett ist sie und schlau." Schließlich soll seine Prinzessin ihn bei seinen ehrenvollen Aufgaben auch unterstützen und ihm zur Seite stehen, "und schön den vielen, bunten Narren und Jecken zuwinken", gab Obermajestät, Schulleiter Günter Dekrell, auf die Schnelle närrischen Nachhilfeunterricht.



Pascal gefällt die Prinzenrolle, "weil ich schon viele gekannt habe, die auch schon Prinzen waren und die haben mir viel erzählt". Jetzt liegt alle Gaudiwurm-Macht in seinen Händen und er wird fröhlich das Zepter zur fünften Jahreszeit schwingen und "Süßigkeiten werfen und winken". Und alle Klassenkameraden freuen sich mit, denn die ganze Schule wird mitfeiern, auf der Straße und in der Faschingshochburg. Ach was, ganz Wildenheid wird mitfeiern. Anhand ihrer Motivwagen verraten die kleinen Narren dann, was sie im Ort, in der Stadt und in der ganzen Welt so alles aufgeschnappt haben und wen sie "auf die Schippe nehmen".



In der Gaststätte geht es weiter

Der Kinderumzug wird in der Hochburg, der Gaststätte "Waldfriedensee" dann noch lange nicht enden, denn dort geht das Feiern dann erst richtig los: die kleinen Tollitäten der Session 2017/18 werden den Faschingsball für das kleine Narrenvölkchen mit einem Tanz eröffnen und den Großen mal zeigen, was hier feiern heißt. Und dafür werden die Vereine sorgen, allen voran der Bürgerverein (BV), die Feuerwehr und alle machen mit. Burkhard Pertsch und Helmut Winnen vom BV erinnerten, der Gaudiwurm sei ja damals von beiden Vereinen, dank seiner Ideengeber Grams und Möhring, ins Leben gerufen worden, eben eine Faschingsgaudi für die Kinder. "Der damalige Lehrer unserer Schule, Harald Hammerschmidt, hatte sich damals eingeklinkt und führt es bis zum heutigen Tage weiter. Obgleich er jetzt im Ruhestand ist, macht er noch mit", dankte Winnen anerkennend.