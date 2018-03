Wiedersehen am Neustadter Schützenplatz

Das Event-Wochenende mit dem kultverdächtigen Namen "Hundsfrasser Open Air" ist schon lange in aller Munde. Dass am Samstag, 23. Juni, die Dorfrocker, die Mallorca-Stars Mia Julia und Tobee sowie Kerstin Ott und die Wildecker Herzbuben nach Neustadt kommen, ist schon länger bekannt und die Tickets verkaufen sich sehr gut, wie die Stadt Neustadt mitteilt. Doch für den Fraitag, den Vorabend und Auftakt zum Open Air Spektakel wurde ein Bühnenereignis angekündigt, um das einige Geheimnisse gemacht wurden. Jetzt ist es spruchreif. Die Stadt präsentiert endlich den Hauptact für Freitag, 22. Juni.

Mit der Kultband J.B.O. aus Erlangen steht der erste Abend des "Hundsfrasser Open Airs" ganz im Zeichen des Rock. Vielen dürfte wahrscheinlich noch der legendäre Auftritt der fränkischen Lokalmatadoren auf dem Schützenplatz aus dem Jahr 1998 in Erinnerung sein. Mit Hits wie "Bolle" und "Ein guter Tag zum Sterben" eroberte J.B.O. damals die Herzen der Neustadter und vieler zum Teil weit angereister Gäste. Seitdem ist die Band weiterhin im Zeichen des Rock`n Roll und mit einer gehörigen Portion Spaß im Gepäck unterwegs. Auch außerhalb von Deutschland haben sich die Musiker aus Erlangen einen Namen gemacht und in den vergangenen Jahren einige Alben produziert.Somit können sich die Besucher in Neustadt auf die alten Hits freuen und in Erinnerungen schwelgen, aber gleichzeitig erwarten sie auch jede Menge neuer Hits, unter anderem vom brandneuen Album "Deutsche Vita".

Damit steht ein abwechslungsreiches Programm für Freitag und Samstag, mit dem die Veranstalter um "Cheforganisator Bastian Schober" hoffen, viele Bsucher auf den Schützenplatz zu locken.

Die Tickets für das Konzert von J.B.O. sind ab Montag bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Geschäftsstelle Coburger Tageblatt in Coburg, Hindenburstraße 3, VR Bank Coburg, Bademehr Neustadt, kultur.werk.stadt in Neustadt, Touristinformation Sonneberg. Der Onlineticketverkauf ist bereits ab sofort unter www.oleshirt.com freigeschaltet. Der Eintrittspreis beträgt je Konzert 24,90 Euro.



Programm am Samstag

Der zweite Tag des Festivals wird Malle-Fans begeistern. Mia Julia dürfte Fans der Ferieninsel Mallorca ein Begriff sein. Mit Songs wie "Oh Baby" oder "Wir retten die Welt" heizt sie

dort die Partystimmung an. Kerstin Ott muss spätestens seit ihrem Hit "Die immer lacht" wohl nicht mehr groß vorgestellt werden. Das Lied handelt von einer Frau, die sich nach außen hin immer lachend zeigt, während es in ihrer Seele ganz anders aussieht. Seit mehr als zehn Jahren gehört Tobee zu den Stars im

"Bierkönig" auf Malle. "Aua im

Kopf", "Blau wie das Meer" oder "Schlauchboot" dürften Malle-Fans noch im Ohr haben.

Sie alle übernhemen eine von den in der Region gut bekannten "Dorfrockern" gut vorgeheizte Bühne.Mit den Worten "Ich will

nicht zu viel verraten, aber sie

geben sich auf der Bühne ganz

anders, als man es erwarten würde" kündigt Markus Thomann von den "Dorfrockern ein Duo an, das schon sehr lange im Geschäft ist: Die Wildecker Herzbuben.