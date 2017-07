Wiederhören mit vielen Stars in Coburg

Die Coburger Gesellschaft der Musikfreunde will mittelfristig verstärkt auf neue Formen der Vermittlung von Kammermusik setzen. Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Vereins deutlich.





Ein Beispiel hierfür ist die im April bereits zum zweiten Mal durchgeführte "Schubertiade", bei der es keine fixe Instrumentalbesetzung gab, sondern sich ein Pool von Musikern zu verschiedenen Besetzungen zusammenfand, und bei der es auch ein kulinarisches Angebot gab. Auch neue Veranstaltungsorte sowie Crossover-Konzerte sollen erprobt werden.





Umgesetzt werden soll diese Strategie verstärkt in der Saison 2018/19. Jedoch wird es auch schon in der nächsten Konzertsaison entsprechende Angebote geben. Das ergab sich aus der Vorschau auf 2017/18 von Musikvorstand Joachim Rückert.





Zur Saisoneröffnung am Montag, den 25. September erwarten die Musikfreunde im Kongresshaus den aus Coburg stammenden Altus Matthias Rexroth, der mit dem Pianisten Mariusz Klubczuk kommen wird.

Ein Wiedersehen mit dem tschechischen Cellisten Michal Kanka, Ehrenmitglied der Musikfreunde, gibt es am 13. Oktober in St. Augustin. Kanka wird begleitet von dem Pianisten Jaromir Klepac. Sie spielen Werke von Beethoven, Strauss und Brahms, weshalb Rückert dieses Konzert unter das Motto "Europa 1: Tschechische Musiker und deutsche Komponisten" stellte. Dieses Motto "Europa" verwendet Rückert noch bei drei weiteren Konzerten, bei denen Musiker aus unterschiedlichen europäischen Ländern wiederum Komponisten aus anderen europäischen Ländern spielen.





Es folgt am 6. November ein "Piano spezial in der HUK" mit dem jungen Münchner Pianisten Benjamin Moser, der in Coburg bereits mehrfach, zuletzt 2016 beim Sinfoniekonzert, große Erfolge feierte.

Erstmals nach sechs Jahren kommen am 4. Dezember mit dem Henschel Quartett weitere Ehrenmitglieder der Musikfreunde wieder nach Coburg, diesmal nach St. Augustin. Sie setzen unter anderem den Bartók-Zyklus fort.

Auch dieses Konzert stellte Rückert deshalb unter das Motto "Europa", ebenso wie das darauf folgende: Erwartet werden am 22. Januar 2018 im Kongresshaus mit dem Geiger Krystof Barati und dem Pianisten Gabor Farkas zwei ungarische Künstler, die Musik aus Deutschland, Russland und Frankreich spielen werden.





"Europa 4" ist schließlich das Motto des Konzerts am 19. Februar im Kongresshaus mit dem Frankonia Trio - "Bamberger Orchesterelite" von den dortigen Symphonikern, die Musik aus Österreich, Deutschland und Tschechien spielen werden, wie Rückert erläuterte.





Auch die Tradition des gemeinsamen Sinfoniekonzerts mit dem Philharmonischen Orchesters des Landestheaters wird fortgesetzt. Am Montag, 19. März, erwartet die Musikliebhaber eine Beethoven-Gala mit dem Pianisten Alexander Lonquich - ebenfalls seit vielen Jahren Ehrenmitglied.





"Ein musikalisches Feuerwerk" unter dem Motto "Musica artificiosa" wird danach am 16. April in der Morizkirche von dem Ensemble Neo Barock geboten werden. Mit diesem Konzert setzen die Musikfreunde ihre Zusammenarbeit mit der Musica mauritiana und Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein fort.





Ein zweites "Piano spezial in der HUK" steht am 7. Mai auf dem Programm. Erwartet wird Michael Leslie, der in Coburg bereits mehrfach geglänzt hat. Da Leslie seinem Spiel gerne einfühlsame Einführungen vorausstellt, sprach Rückert von einem "Gesprächskonzert".





Am 2. Juni folgt die dritte Schubertiade im Haus Contact nach dem Muster der vorangegangenen Schubertiaden, und auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Festival "Klanggrenzen" des Konzertmeisters des Landestheater-Orchesters Martin Emmerich wird fortgesetzt: Am 4. Juli 2018 steht eine "Tango Night" mit dem Titel "Tango trifft Video" auf dem Programm.





In seinem Rückblick auf die vergangenen Saison hob Vorsitzender Josef Schaschek insbesondere die hervorragende Zusammenarbeit mit der Musica Mauritiana, dem Landestheater und Martin Emmerichs "Klanggrenzen" hervor, die für alle Veranstalter erfreulich und bereichernd gewesen sei. So gestalteten das Aramis Trio und der Schauspieler Frederic Leberle unter dem Motto "Schumanns Schatten" den Abschluss der Saison. Die Kombination von Texten und Musik sei, so Schaschek, "außerordentlich wirkungsvoll" gewesen.





Sehr zufrieden zeigte sich der Leiter des Collegium musicum, Thomas Ehrle, mit dem neuen Veranstaltungsort der sommerlichen Serenade. Sie findet an diesem Sonntag (19 Uhr) zum zweiten Mal im Schlossgarten zu Ahorn statt. Weit fortgeschritten sind auch die Planungen für das nächste Weihnachtskonzert - am 17. Dezember in der Morizkirche - sowie für die Serenade 2018, die am 22. Juli wieder in Ahorn angesetzt ist.









Das plant die Gesellschaft der Musikfreunde Coburg in der Saison 2017/2018









Montag, 25. September Liederabend Matthias Rexroth (Altus), Mariusz Klubczuk (Klavier) - 20 Uhr, Kongresshaus



Freitag, 13. Oktober Michal Kanka (Violoncello), Jaromir Klepac (Klavier) - 20 Uhr, Pfarrsaal St. Augustin



Montag, 6. November "Piano spezial" - Benjamin Moser, 20 Uhr, HUK-Foyer Bertelsdorfer Höhe



Montag, 4. Dezember Henschel-Quartett - 20 Uhr, Pfarrsaal St. Augustin



Sonntag, 17. Dezember Weihnachtskonzert Collegium musicum Coburg - 17 Uhr, St. Moriz



Montag, 22. Januar Krystof Barati (Violine), Gabor Farkas (Klavier) - 20 Uhr, Kongresshaus



Montag, 19. Februar Frankonia Trio, Bamberger Orchesterelite - 20 Uhr, Kongresshaus



Montag, 19. März Beethoven-Gala mit Alexander Lonquich (klavier), Philharmonisches Orchester - 20 Uhr, Kongresshaus



Montag, 16. April Ensemble Neo Barock - 20 Uhr, St. Moriz (Zusammenarbeit mit "Musica Mauritiana")

Montag, 7. Mai "Piano spezial" - Gesprächskonzert mit Michael Leslie, 20 Uhr, HUK-Foyer Bertelsdorfer Höhe



Samstag, 2. Juni Schubertiade - Haus Contakt



Mittwoch, 4. Juli "Tango Night - Tango trifft Video", 20 Uhr (Zusammenarbeit mit dem Festival "Klanggrenzen")



Sonntag, 22. Juli Collegium musicum Coburg, Serenade im Schlossgarten Ahorn - 19 Uhr



Weitere Informationen zur neuen Saison gibt es online unter www.musikfreunde-coburg.de . as