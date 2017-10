Wie aus dem Kunsthaus in Coburg eine Technik-Schmiede wurde

Im Besprechungszimmer im Dachgeschoss der Callenberger Straße 8 nimmt er Platz, genau auf dem Stuhl, von dem aus er die Zimmertür im Blick hat. Peter Schwindt will sehen, was sich in der Firma tut - zumindest war das 25 Jahre lang so. An diesem Tag wird er zum letzten Mal dort sitzen, im Raum mit schmucker Fachwerkstruktur, grauen Balken und weißen Wänden.



Als der gebürtige Saarländer die Immobilie übernahm, sah das Gebäude noch nicht so gepflegt aus. Die Callenberger Straße 8 war die Adresse des einstigen Kunsthauses, das viele Coburger noch in nostalgischer Erinnerung an jugendlich-wilde Zeiten schwelgen lässt. Für Peter Schwindt ist und war es nur eine geeignete Immobile, die Anfang der 90er Jahre leer stand. Genau zum richtigen Zeitpunkt, als der studierte Maschinenbauer seine Selbstständigkeit ausbauen wollte. Er kaufte das "Kunsthaus" und seine Frau managte den Umbau und die Gestaltung - und dann konnte es 1993 losgehen.



40 Mitarbeiter

Aber mit was eigentlich? Kaum ein Coburger weiß, welch innovatives Unternehmen sich hinter dem Firmenschild Schwindt CAD/CAM-Technologie GmbH an der Callenberger Straße befindet. Peter Schwindt hat hier eine zukunftsweisende Firma in der Softwarebranche aufgebaut, die er nun nach einem Vierteljahrhundert im Rentenalter verlassen wird - einen Nachfolger hatte er übrigens bereits 2004 in Ralf Seidler gefunden. Jetzt aber, 14 Jahre später erst, will er wirklich und endlich seinen wohlverdienten Ruhestand genießen und die Geschicke mit mittlerweilen 40 Mitarbeitern Seidler alleine überlassen - ihn hatte er einst bei Brose kennen gelernt, dort haben beide vorher gearbeitet.



Namhafte Kunden - von Dunlop bis Märklin

Das Unternehmen Schwindt nennt sich PLM-Dienstleister. PLM steht für Product Lifecycle Management und ist eine Software, mit der sämtliche Prozesse und Informationen bei der Entwicklung eines Produkts zu digitalisieren sind: Entwurf, Konstruktion, Produktion. Dabei kommen Programme namens CAD oder CATIA zum Einsatz, die den Entwicklungsprozess am Bildschirm dreidimensional zeigen, alles neueste Technik. Für Menschen aus der IT-Branche ein Begriff, für viele andere völliges Neuland. Wenn Peter Schwindt im Bekanntenkreis gefragt wird, an welchen Produkten seine Firma denn eigentlich beteiligt ist, dann sagt er: "Das Dunlop Winterreifenprofil, das ist mit unserer Software entwickelt worden". Das aber ist nur ein Beispiel von vielen: Die Kindersitze von Britax Römer, Eisenbahnen von Märklin, schmucke Sessel von Rolf Benz, zahlreiche Produktteile für die Automobil- und Flugzeugbranche, all das ist mit Lösungen aus dem Hause Schwindt entwickelt worden.



Peter Schwindt hat in Stuttgart bei Daimler Benz und Bauknecht gearbeitet, bis er Anfang der 80er Jahre eigentlich durch Zufall mit seiner Frau in Coburg landete - und wie so viele zunächst bei der Firma Brose. Er gibt zu, als junger Mann Coburg nicht gekannt zu haben. "Ich dachte, das liegt an der Mosel, weil ich es mit Cochem verband". In Coburg an der Itz angekommen, lernten er und seine Frau die Stadt dann schnell kennen und lieben. Die junge Familie mit Tochter und Sohn blieb, auch, als sich Peter Schwindt nach acht Jahren entschied, eigene Wege als selbstständiger Berater zu gehen, um schließlich 1993 die Firma Schwindt CAD/CAM-Technologie GmbH zu gründen. Ein Umzug zurück in die Großstadt sei damals nicht mehr in Frage gekommen, denn er erinnert sich: "Meine Frau sagte, hier ziehe ich nicht mehr weg". Und Peter Schwindt gibt zu, dass einst sowie heute Coburg alles habe, was man zum Leben brauche, und dabei angenehm überschaubar sei.



Eine gute Mischung für den Geschäftsmann, der jeden Mittag, wenn er nicht gerade unterwegs ist, auf dem Coburger Marktplatz eine Bratwurst isst. In Peter Schwindts Leben aber geht es jetzt nicht mehr um die Wurst, er hat viel geschaffen, er kann jetzt genießen, dabei reisen, Sport machen und neue Sprachen lernen, Italienisch liegt ihm gerade besonders am Herzen. Während er nun mit Stolz zurück schauen kann, wird Ralf Seidler die Geschicke der Firma weiter in Richtung Zukunft lenken. Gerade hat das Unternehmen eine eigene Schwindt-App entwickelt, mit der man Drucksachen dreidimensional animieren kann, also einen Durchblick und eine Vorstellung dessen bekommt, welche Produkt-Dimensionen sich hinter dem Bild verbergen. Augmented Reality nennt man das, dabei kann man mit dem Handy spielerisch virtuelle Welten entdecken. Es bleibt spannend bei Schwindt, der Name des Gründers wird beibehalten. Schließlich hat er eine nicht unwesentliche Bedeutung: Schwindt leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen ab und bedeutet stark und ungestüm. Und stark soll es weiter gehen - ganz im Sinne von Peter Schwindt. Christina Hauptmann