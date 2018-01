Wenn Mozart in Coburg auf Balkan-Klänge trifft

Das Ensemble "Uwaga" gastiert am Montag (29. Januar, 20 Uhr) im HUK-Foyer auf der Bertelsdorfer Höhe. Der Abend verspricht "Classical crossover" unter dem Motto "Mozartovic - Amadeus goes Balkan groove".





Das Ensemble präsentiert eine fiktive Reise Mozarts, die von Wien aus entlang der Donau in Richtung Balkan geführt haben soll. Viele Anekdoten ranken sich in diesem Programm um jene Reise. Das Resultat ist eine unbekümmert bunte Mischung aus Klassik, Jazz und Balkan-Klängen. Das Ensemble Uwaga musiziert in ungewöhnlicher Besetzung mit zwei Violinen, Akkordeon, Kontrabass und Percussion.





Eintritt frei für Mitglieder edes "Verein". Gästekarten gibt es im Vorverkauf zu 20 Euro bei der Buchhandlung Riemann sowie an der Abendkasse. Bei freier Platzkapazität erhalten Schüler und Studenten freien Eintritt. ct