Welches Küchentuch hält am meisten aus?

Wer kennt das nicht? Man schält in der Küche die Kartoffeln, wischt mit einem Küchentuch über die Arbeitsplatte, packt die Schalen dann ins gebrauchte Tuch - aber auf dem Weg zum Komposthaufen reißt das Tuch und die Schweinerei ist groß.

Nicht, wenn man das richtige Tuch nimmt! Welches das ist, haben David Reichenbacher und Nils Rössler vom Gymnasium Ernestinum in Coburg herausgefunden. Mit ihrem großen Küchenpapier-Test haben sie am Regionalentscheid von "Schüler experimentieren" teilgenommen, der am Donnerstag in der Kulmbacher Dr.-Stammberger-Halle ausgetragen wurde.



Ein Roboter putzt die Fenster

Auch andere Teams hatten sich der Lösung ganz praktischer Probleme gewidmet. So stellten Felix Amling und Marc Rückel vom Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim einen Fensterputz-Roboter vor, der, sofern er einmal marktreif werden sollte, wohl manches Hausfrauenherz höher schlagen lässt.

Besonders großen Zulauf hatte der Stand von Alina Ehrle, Leoni Hobusch und Jule Beez vom Gymnasium Alexandrinum in Coburg, die sich mit der Futterwahl von Gespenstheuschrecken beschäftigt haben: Ganz mutige Besucher durften eines der bizarren Tiere auf die Hand nehmen oder über ihr Gesicht krabbeln lassen.

Die Veranstaltung "Schüler experimentieren", die sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 15 Jahren wendet, war Auftakt zum Regionalentscheid des bundesweiten Wettbewerbs "Jugend forscht" (siehe Seite 12). Die Federführung hat seit 17 Jahren die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv. Unterstützt wird der Wettbewerb von einer Reihe von Sponsoren. Insgesamt haben sich 218 Teilnehmer als Einzelperson oder in Zweier- und Dreier-Teams für die beiden Wettbewerbstage angemeldet.

Sie präsentieren 125 Themen und Forschungsprojekte aus den unterschiedlichsten Bereichen von der Biologie über Mathematik und Physik bis hin zu Geo- und Raumwissenschaften und Arbeitswelt.



So haben die Coburger Teilnehmer abgeschnitten



Regionalsieger

Biologie Fabian Schneiderbanger und Nicolas Sperling (Alexandrinum): Keimung von Ginkgosamen unter verschiedenen Bedingungen.



Geo- und Raumwissenschaften Janne Reimann und Gabriel Paluszek (Ernestinum): Bodenuntersuchungen.



2. Preis - Physik Arne Olgemöller und Malte Schubert (Ernestinum): Untersuchungen mit der Wärmebildkamera. Sonderpreis: Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung.



3. Preis

Arbeitswelt David Reichenbacher und Nils Rössler (Ernestinum): Küchenpapier-Test.



3. Preis

Biologie Alina Ehrle, Leoni Hobusch und Jule Beez (Alexandrinum): Futterwahlversuche bei Gespenstheuschrecken.



Sonderpreis für das Coburger Gymnasium Ernestinum: Auszeichnung als besonders erfolgreiche Schule (gestiftet von der Rehau AG).