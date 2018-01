Welche freien Ausbildungsplätze es derzeit im Raum Coburg gibt

Ein/-e Anlagenmechaniker/-in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens ein guter Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife, Referenznummer 10000-1159231326-S;

eine/ein Steuerfachangestellte/-r in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens eine sehr gute Mittlere Reife oder das Abitur, Referenznummer 10000-1159272107-S;

ein/-e Gärtner/-in - Garten- und Landschaftsbau in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens ein Hauptschulabschluss, Referenznummer 10000-1159057389-S.



Informationen zu den Stellen gibt es bei der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg unter der Telefonnummer 09561/93177.