Weitramsdorfer Bürgermeister gibt die Rathausschlüssel ab

Seit vergangenem Samstag gehen in Weitramsdorf die Uhren anders. Bürgermeister Wolfgang Bauersachs musste seinen Stuhl räumen, der Elferrat des Karnevalvereins Weidach übernahm im Handstreich die Macht im Rathaus und stieß Wolfgang Bauersachs vom Gemeindethron. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmten die närrischen Garden, angeführt vom Sitzungspräsidenten Christian Brettschneider das Rathaus, in dem sich das Gemeindeoberhaupt verschanzt hatte. Angesichts der charmanten Übermacht kapitulierte Bauersachs zwar widerwillig, aber relativ schnell.



Nachsicht übte Christian Brettschneider mit dem Bürgermeister und den Mitarbeitern im Rathaus, da diese ihr geliebtes Zuhause verloren und den "Züadla-Backstein-Bunker", wie er das Rathaus in Weitramsdorf nannte, verlassen mussten. Brettschneider räumte mit viel Humor ein, dass man in diesem "Loch" nicht mehr arbeiten konnte. Deutlich machte der Sitzungspräsident mit dem berühmten Schalk im Nacken, dass Weidach und nicht Weitramsdorf das Zentrum der Macht sei. "Hier, wo der

Puls am stärksten schlägt, wo Leben eine Ortschaft prägt. Hier, ja, nur hier, Weidach, klar, der Zielort der Gemeinde war. Auch ihr habt endlicheingeseh'n, in Weidach muss das Rathaus stehen", meinte Christian Brettschneider in Versform.



Deutlich brachte er zum Ausdruck, dass er vor der Zeit Angst habe, wenn das Rathaus wieder nach Weitramsdorf umziehe. "In eurem Züadla-Trott produziert ihr dann nur noch Schrott", prophezeite Brettschneider.





Die Kapitulation

Wolfgang Bauersachs kapitulierte, übergab schweren Herzens die Rathausschlüssel und schrieb den Narren ins Hausaufgabenbuch: "Passt auf die Rathauskasse auf und stockt das Konto weiter auf." Abschließend bat er kurz und knapp: "Schafft mir die Straßensatzung ab." Abschließend meinte

Bürgermeister Bauersachs: "Für mich wird's Zeit, muss ins Exil, nach Belgien führt mich hin mein Ziel."