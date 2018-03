Weitere Zusatzvorstellung "A Spider Murphy Story" in Coburg

Termin ist Donnerstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr, teilt das Landestheater mit. Das Rock'n'Roll-Musical von Schauspieldirekter Matthias Straub und Rüdiger Eisenhauer ist seit der PRemiere im Oktober ein Kassenschlager am Landestheater. Zudem gastiert das Coburger Haus mit dieser Produktion im Juli in Regensburg und Ende Juli sowie Anfang August mit insgesamt sechs Vorstellungen im Prinzregententheater in München.





Tickets für die Zusatzvorstellung am 21. Juni in Coburg sowie für die Gastspiele in München gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle.