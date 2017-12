Weihnachten im Stall

Eine große Schar Kinder versammelte sich an Heiligabend wieder mit ihren Familien in der Pfarrkirche Mariä Geburt in Neundorf zum Weihnachtsgottesdienst.



Anstelle einer Predigt hatte Priesteramtskandidat Sebastian Heim mit seinem Team eine Überraschung vorbereitet: Eine Hirte führte die Gottesdienstgemeinde aus der Kirche in den Stall der Familie Kunzelmann.



Die Familienmitglieder hatten dort liebevoll eine lebendige Krippe vorbereitet. In dieser Umgebung fand das Krippenspiel statt, und der Gottesdienst wurde zwischen Maria und Josef - von Tieren umgeben - mit dem Vaterunser und dem Lied "Stille Nacht" abgeschlossen.



Im Anschluss daran hatten die Kinder die Möglichkeit, die Krippe aus nächster Nähe zu sehen und die Kälbchen zu streicheln. Das war eine unvergessliche Feier der Geburt Jesu Christi für Jung und Alt.