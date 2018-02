Wegen großer Nachfrage: Gitarrenkünstler gibt Zusatzkonzert in Coburg

Grund für dieses Sonderkonzert ist die nach Veranstalter-Angaben enorme Kartennachfrage nach seinem ersten Konzert-Termin am Freitag, 23. Februar, an gleicher Stelle. Special Guest ist wieder Meg Pfeiffer.





Kartenreservierungen sind per Mail (kultur@leise-am-markt.de) oder telefonisch möglich (09561/7951735). Karten sind zu 20 Euro (Stehplatz) oder 25 Euro (Sitzplatz) erhältlich.

Luca Stricagnoli ist in kurzer Zeit zum Youtube-Star geworden, die Videos des 26-jährigen Italieners werden millionenfach geklickt.





Allein seiner Cover-Version des AC/DC-Titels "Thunderst ruck" erzielte mehr als 55 Millionen Klicks auf Youtube und Facebook. "Dieser Typ hat die Gesetze des Gitarrenspielens über den Haufen geworfen", jubelte ein Kritiker des Radiosenders FM1 today in der Schweiz.



Der junge Künstler kann eine einzelne Gitarre wie eine ganze Band klingen lassen. Mit der von ihm entwickelten Dreihals-Gitarre spielt er allein und gleichzeitig Begleitung, Melodie, Bass und Percussion.



–

Zum Teil spielt er seine ausgefeilten Arrangements auch mit mehreren Gitarren gleichzeitig oder schon mal unter Zuhilfenahme eines Küchenmessers.





Auf dem zweiten Album des außergewöhnlichen Gitarristen aus Italien, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt, findet man sechs Coverversionen und vier eigene Stücke. "What If?" ist der Titel seines neuen Albums und gleichzeitig auch das Motto der anstehenden Welt-Tour, bei der ihn die deutsche Singer-Songwriterin Meg Pfeiffer als Special-Guest begleiten wird. ct