Wegen Geldforderung: 27-Jähriger greift in Coburg 15-Jährige an

Wie die Polizei berichtet, hat am Samstagabend eine 15-jährige Schülerin zwei Bekannte um Hilfe gebeten, da sie eine Geldforderung an einen 27-Jährigen hatte. Als die drei den Mann in der Judengasse in Coburg konfrontierten, kam es zum Streit.



Der 27-Jährige ging zusammen mit einem Bekannten auf die drei los und schlug auf sie ein. Die beiden Täter flüchteten noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Coburg in Richtung Sonntagsanger. Durch die Schläge zogen sich die beiden Männer Hämatome im Gesicht zu, die 15-Jährige stand unter Schock, weshalb ein Rettungsdienst hinzugezogen werden musste.



Der 27-jährige Täter konnte ermittelt werden, sein Begleiter ist bislang unbekannt. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.