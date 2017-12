Warum Neuses Grundschüler stolz auf sich sind

Spendenverein

Gitarrentaschen, Geigen- und Trompetenkästen im Klassenzimmer, das Keyboard im Gang, die Cajons im Werkraum. Die Grundschule Neuses zeigt sich musikalisch. Es ist Donnerstag und die ersten beiden Stunden stehen ganz im Zeichen des Musikunterrichts. 35 der 70 Schüler sind je nach Instrument auf die verschiedenen Klassenzimmern verteilt, die anderen 35 singen in der ersten Stunde im Chor. Nach 45 Minuten wird gewechselt.Sieben externe Musikpädagogen unterrichten in Kleingruppen. Finanziert wird das Projekt über den Elternbeirat, den Förderverein und verschiedene Spenden. Denn: Der Unterricht ist für alle Kinder kostenlos. Für das laufende Schuljahr sind die Gehälter der Musiklehrer allerdings noch nicht gedeckt. Das Coburger Tageblatt unterstützt deshalb heuer die musikalische Grundschule mit der Weihnachtsspende der Initiative "Franken helfen Franken".Wer besser könnte uns vermitteln, was es bedeutet, ein Instrument zu lernen und im Chor zu singen, als die Kinder selbst?Jonathan1. Klasse, Cajon: "Mir gefällt das Cajon-spielen sehr gut - nur schaffe ich es noch nicht mehrere Schläge oben zu machen."Marie3. Klasse, Geige: "Ich fand es super, beim Weihnachtsmarktkonzert auf der Bühne zu stehen und von den Leuten angeschaut zu werden.Hannah4. Klasse, Geige: "Es tut gut ein Instrument zu lernen und eine Ablenkung von den anderen Fächern zu haben."Emilia3. Klasse, Gitarre "Mir gefällt es sehr gut in der Schule, weil ich hier die Chance habe Gitarre zu lernen. Das macht nicht jede Schule."Vita2. Klasse, Keyboard "Ich finde es sehr schön, dass es hier an der Schule so viele Instrumente gibt, die wir lernen können. Die Einteilung in zwei Gruppen ist gut!"Fine4. Klasse, Trompete: "Es war toll, dass wir den Weihnachtsmarkt eröffnet haben. Ich war gar nicht so aufgeregt wie ich dachte. "Greta1. Klasse, Flöte: "Ich spiele Flöte bei Frau Franzke und es macht mir ganz viel Spaß."Max und Dämien2. und 3. Klasse, Cajon: "Wir sind eine Jungsgruppe und uns macht das Instrument so viel Spaß, weil wir gerne trommeln. Wir können große und kleine Trommeln ausprobieren."Franken helfen FrankenMit ihrem Spendenverein "Franken helfen Franken" unterstützt die Mediengruppe Oberfranken (MGO) gemeinnützige Vereine, Initiativen und Projekte in Franken. Jeder gespendete Euro geht an den guten Zweck, die Verwaltungskosten übernimmt die MGO.Die MGO erreicht über ihre Zeitungen Fränkischer Tag, Bayerische Rundschau, Coburger Tageblatt, Saale-Zeitung und Die Kitzinger sowie ihre Internetangebote (unter anderem das Zeitungsportal inFranken.de ) viele Menschen. Das will sie nutzen, um mit Hilfe des Spendenvereins Hilfsbedürftige in ganz Franken zu unterstützen.Die Spenden kommen genau da an, wo sie benötigt wird: Sie gehen ausschließlich an gemeinnützige Initiativen, Projekte oder Vereine in der Region. Jeder für "Franken helfen Franken" gespendete Euro geht zu 100% an den guten Zweck, die Verwaltungskosten übernimmt die Mediengruppe Oberfranken.Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Geld spenden kann jeder per Überweisung auf Konto 302194501 der Mediengruppe Oberfranken — Franken helfen Franken e.V. bei der Sparkasse Bamberg (BLZ: 770 500 00 / IBAN: DE 62 7705 0000 0302 1945 01 / BIC: BYLADEM1SKB).Wenn Sie mit Ihrer Spende "Die musikalische Grundschule" unterstützen möchten, geben Sie das bitte als Verwendungszweck an.