War es eine Sonnefelder "Schwalbe"?

Der Weg in ihre Kabine war nicht einfach. Die drei Schiedsrichter der Landesligapartie zwischen dem TSV Sonnefeld und dem TSV Neudrossenfeld mussten sich einiges anhören, denn der Frust der Sonnefelder Anhänger war nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Neudrossenfeld groß.

Ausschlaggebend war die 75. Minute, als der Referee den agilen Aykut Civelek wegen einer angeblichen "Schwalbe" vorzeitig zum Duschen schickte. Gerade in einer Phase, in der die Gastgeber am Zug waren und auf den 2:1-Siegtreffer drückten. Spielertrainer Bastian Renk stand zur Einwechslung parat, wollte die Schlussoffensive einläuten, doch dann wurde der Aufsteiger jäh ausgebremst.



Auch noch Rot für Pawellek

Es kam danach noch schlimmer, denn einige Minuten später erzielten die vor allem in der ersten Hälfte klar besseren Neudrossenfelder selbst das Siegtor und Sonnefelds Innenverteidiger David Pawellek sah kurz vor Schluss auch noch blank Rot.

Auch diese Entscheidung war hart, denn bei seinem Foul vor dem Strafraum stand hinter ihm noch sein Partner Ata Simitci, der die Situation hätte klären können. So aber nahm die Partie ihren Lauf und die Gäste entführten letztlich verdient, wenn auch aufgrund der aus Sonnefelder Sicht recht unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidungen, glücklich die Punkte von der Max-Schultz-Sportanlage.

Die Gäste waren die reifere Mannschaften und bestimmten von Beginn an das Geschehen. Selbst ein kurioses Eigentor nach fünf Minuten beeindruckte das Team von Trainer Werner Thomas nicht. Als der Kapitän zurück zu seinem Torwart spielte, rutschte der Schlussmann weg und hatte anschließend keine Abwehrmöglichkeit mehr. 1:0 für Sonnefeld.

Doch wer von den Einheimischen gehofft hatte, dass diese Führung Sicherheit gibt, sah sich getäuscht. Der bullige Mittelstürmer Louis Engelhardt erzielte mit einem strammen Schuss, wobei ihm der Ball dabei etwas über den Spann rutschte, das 1:1. Das Leder schlug genau im Winkel ein, Torwart Jauch hatte nicht den Hauch einer Chance (12.).



Keine Torchance vor der Pause

Sonnefeld rettete sich danach mit Glück und Geschick in die Pause, weil die Gäste entweder Pech bei einem Lattenkracher hatten (21.), einen durchaus möglichen Strafstoß nicht zu gesprochen bekamen oder einfach im Abschluss zu kläglich agierten. Sonnefeld selbst hatte vor dem Wechsel keine einzige Gelegenheit.

Nach der Pause waren die Neudrossenfelder zwar wieder das aktivere Team, doch mit zunehmender Spieldauer bekamen die Gastgeber Oberwasser. Vor allem Civelek zeigte jetzt öfters, was in ihm steckt und sorgte für viel Entlastung. Als er von rechts kommend parallel zum Strafraum einbog, lag er plötzlich zwischen zwei Verteidigern am Boden. Während die Sonnefelder Fans schon auf einen Renk-Freistoß spekulierten, zückte der Schiedsrichter Gelb. Und da er den TSV-Neuzugang bereits verwarnt hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als Rot nach zu schieben - das Anfang vom Sonnefelder Ende, denn jetzt war der Faden gerissen und die Gäste bekamen noch einmal Auftrieb.

Hamacher stand schließlich im Strafraum mutterseelenallein und machte mit seinem Treffer aus einem Punkt drei. Sonnefeld war bedient.





TSV Sonnefeld gegen Neudrossenfeld 1:2 (1:1)



TSV Sonnefeld: Jauch - Civelek, Kunick, Pawellek, Simitci, Graf, C. Rödel, E. Özdemir, Thyroff (78. Renk), Beland (56. Steiner), Lu. Scheler (70. Zapf)

TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Hahn, Taubenreuther, Günther (77. Möckel), Pauli, Haack, Bargenda (74. Hacker), Engelhardt, Engelbrecht, Greef (64. Hamacher)

Tore: 1:0 Eigentor (5.), 1:1 Engelbrecht (11.), 1:2 Hamacher (81.)

Schiedsrichter: Tobias Horn (SV Mönchstockheim)

Zuschauer: 380

Gelbe Karten: Beland, Civelek / Pauli, Gareis, Engelbrecht Gelb-rote Karten: Civelek (75.) / - Rote Karten: Pawellek (89., Foulspiel / -